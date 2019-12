Cuando al bajar de la patera te reciben Gatuno, Buhíta y Gekko

Arguineguín (Gran Canaria), 18 dic (EFE).- Hay pequeños gestos de humanidad que lo cambian todo, que transforman un muelle en el lugar más acogedor del mundo, que convierten en amigos a unos señores de uniforme aunque no los entiendas... Sobre todo, si no has cumplido dos años y al bajar de una patera alguien te recibe con un cuento. Esta tarde, se ha vivido uno de esos instantes en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, cuando una patrullera de Salvamento Marítimo desembarcaba a 63 personas