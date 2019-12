78-71. Un Valencia inconsistente da vida al Milan en una mala segunda parte

Redacción Deportes, 19 dic (EFE).- Un Valencia Basket inconsistente, sin apenas referentes y sin una buena lectura, facilitó en una mala segunda parte la victoria al AX Armani Exchange Milan, que rompió una racha de cinco derrotas seguidas en la Euroliga.

Dos triples de Bojan Dubljevic y una canasta tras un rebote ofensivo del montenegrino iluminaron el inicio de partido valenciano ante un MIlan al que le costó entrar en el choque por sus fallos en el tiro pero al que cuando lo hizo no le costó ponerse por delante, gracias principalmente al dominio de Tarczewski bajo los aros (14-11, m.6).

Seis minutos costó que otro jugador que no fuera él antara para el Valencia pero la entrada de Van Rossom le dio más criterio en ataque y eso le valió para llevar la iniciativa del juego hasta que en el último minuto se desconectó, incluyendo el regalo de la última bola a un inspirado Della Valle (26-24, m.10).

Ese final de cuarto afectó a la moral visitante y el Milan, impulsado por el ímpetu del exterior italiano, abrió un pequeño hueco en el marcador. El regreso de Dubljevic tranquilizó al Valencia pero la aparición de Sergio Rodríguez volvió a impulsar a los locales (39-34, m.17).

Pero un par de buenas acciones de Colom y otras dos de Dubljevic, incluido un triple, hicieron que finalmente el choque llegara igualado al descanso con otra canasta sobre la bocina de Della Valle (43-43, m.20).

El Valencia volvió a acusar el golpe en la reanudación y encajó un parcial de 0-8 que obligó a Jaume Ponsarnau a pedir un temprano tiempo muerto. Finalmente fue la entrada de Van Rossom la que despertó al conjunto español pero el Milan estabilizó la ventaja que había generado de la mano de Sergio Rodríguez (60-49, m.27).

Los problemas en la defensa del bloqueo central lastraron al Valencia y permitieron al Milan dejar correr el tiempo con los puntos de Gudaitis. El cambio en la forma de leer esa acción permitió al equipo español engancharse al encuentro con un parcial de 0-9 (66-63, m.34).

Un triple de Scola rescató al conjunto italiano y el Valencia no encontró la manera de volver a meterse en el encuentro porque su buena defensa no tuvo continuidad en ataque, no tanto porque no encontrara tiros sino porque no los metió. Incluidos varios tiros libres.

Hicieron un último intento Jordan Loyd y Quino Colom de forzar un final más apretado pero la falta de acierto en el tiro lastró al Valencia que dejó pasar la victoria.

- Ficha técnica:

78 - AX Armani Exchange Milan (26+17+19+16): Sergio Rodriguez (10), Roll (5), Micov (13), Scola (7), Tarczewski (13) -cinco titular- Della Valle (15), Mack (2), Gudaitis (9), Moraschini (4) y White (-).

71 - Valencia Basket (24+19+10+18): Colom (9), Marinkovic (3), Doornekamp (2), Ndour (6), Dubljevic (20) -cinco titular- Loyd (4), Abalde (-), Labeyrie (7), Van Rossom (9), Tobey (11) y Jiménez (-).

Árbitros: Boris (UCR), Latisevs (LET) y Koljensic (MNE). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la décimo quinta jornada de la fase regular disputado en el Mediolanum Forum ante 7964 espectadores.