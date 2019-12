El saxofonista Pedro Iturralde, Premio Ojo Crítico Especial

Madrid, 20 dic (EFE).- El saxofonista Pedro Iturralde ha sido reconocido con el Premio Ojo Crítico Especial, un galardón que concede anualmente RNE y que reconoce la trayectoria de algún artista señalado que en este caso es la de un creador dedicado "a vivir, sentir y hacernos sentir la música" las últimas ocho décadas.

El músico, profesor del Real Conservatorio y precursor del jazz flamenco, es "una referencia del género a nivel mundial", reza el fallo del jurado, que ha dado a conocer RTVE este viernes, y se ha convertido en un "nombre imprescindible de los festivales de jazz más importantes del mundo" durante más de siete décadas.

Este premio se suma al largo palmarés de Iturralde (Falces, Navarra, 1929), que incluye entre otras la medalla de Oro de las Bellas Artes en 2009, la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) en 2016 o el premio a toda una vida de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, en 2007.

A sus noventa años, Iturralde mantiene la sensibilidad y emoción con la que comenzó, en la década de los 30. El músico cuenta que solo tenía nueve años cuando se subió a un escenario por primera vez, y tan solo 6 años después fue contratado por un café-orquesta de Logroño, donde compaginó sus estudios de violín y piano con sus actuaciones.

El creador, que ha estudiado entre España y Estados Unidos, ha tocador en salas tan dispares como el Teatro Real de Madrid, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas o la madrileña sala de jazz clamores.

Su ambición y talento le llevaron a fusionar el jazz y el flamenco, innovando con un nuevo género que dio a conocer con el disco "Jazz flamenco" (1967), grabado con un jovencísimo Paco de Lucía. Iturralde también ha tocado con orquestas y músicos de la talla de la Orquesta Nacional de España, las sinfónicas de RTVE o figuras como Serrat o Aute.

El autor también ha compuesto bandas sonoras, entre las que destaca "Viaje a ninguna parte" (1986), de Fernando Fernán Gómez. El músico fue el primer español en ser incluido, en 1967, en el "Diccionario de Jazz" de Larousse.

Por ahora, el músico no plantea retirarse. En una entrevista con Efe el pasado mes de junio, Iturralde reconocía no tener grandes proyectos: "A veces pienso que tengo que dejarlo pero luego me proponen cosas y digo que sí", aseguraba, recién cumplidos noventa años.

Los galardones de El Ojo Crítico, creados por el programa cultural de Radio Nacional hace 30 años, premian trayectorias profesionales y reconocen el talento joven. Entre los que promocionan jóvenes talentos destacan este año el de narrativa para Irene Vallejo, el de cine a Enric Auquer, el de poesía a Rosa Berbel o el de música moderna para Soleá Morente.