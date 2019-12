"Cats", el musical llevado al cine que levanta pasiones contrapuestas

Londres, 20 dic (EFE).- El exitoso musical "Cats" se traslada por primera vez a la gran pantalla. Pero, aunque sobre el escenario acapara todas las miradas, la nueva versión digitalizada de los célebres felinos ha suscitado reacciones contrarias. Y es que, a veces, lo diferente asusta.

"Me encanta cuando veo algo y siento que nunca había visto nada parecido. Eso fue exactamente lo que pensé al contemplar el trailer", contó a Efe el cantante Jason Derulo.

De ser un estudiante de teatro que se "alimentaba a base de plátanos" porque gastaba todo su dinero "en ver musicales de Broadway", Derulo ha pasado a debutar en el cine como protagonista de uno de los musicales más longevos de las últimas décadas.

Ante la "controversia" y las "críticas" que han causado los primeros avances de la película por las redes sociales, el recién estrenado actor se muestra indiferente y optimista.

"Ver algo nuevo por primera vez puede dar miedo, pero lo importante es que el mundo está hablando. No recuerdo la última vez que un trailer generó semejante respuesta", aseguró.

A pesar de que la cinta aún no se ha estrenado, el minuto y medio que duran los avances ha bastado para desatar una cascada de opiniones diversas.

La mayoría de las críticas giran en torno a la tecnología CGI (Imágenes Generadas por Ordenador) utilizada en la proyección para transformar al elenco en híbridos de gatos y humanos.

"Recordemos que Avatar generó exactamente la misma reacción inicial y mira el éxito que ha tenido. Creo que todo lo diferente provoca respuestas polarizadas. En este caso, la gente solo ha visto una ínfima parte de la película y la expectación ya es enorme", señaló la actriz y protagonista Rebel Wilson.

"En cuanto la gente vea la película, van a dejar de lado su sentido crítico y se van a transportar al mundo mágico que hemos creado", comentó el actor de teatro Robert Fairchild, que también aparece en el filme.

"Además -se preguntó-, ¿no es genial que una película musical haya dado tanto de qué hablar?"

Basado en una colección de poemas sobre gatos que T.S. Eliot escribió para sus ahijados en 1934, el musical narra el ritual de una tribu ficticia de gatos "jélicos" que compiten para ser los elegidos por su sabio líder Old Deuteronomy y así poder renacer.

Después de su estreno en Londres en 1981, "Cats" permaneció en la cartelera durante veintiún años consecutivos y, tras conquistar Broadway, se consolidó como uno de los musicales más exitosos de la historia.

Dirigida por el cineasta británico Tom Hooper ("El discurso del Rey"), la producción "Cats" es la primera adaptación cinematográfica que se ha hecho del legendario musical de Andrew Lloyd Webber.

"Es diferente al original, pero tiene el mismo hechizo. Queremos que esta película resuene con una nueva audiencia pero también con las audiencias anteriores. Hemos fusionado muchos elementos para crear una experiencia única y emocionante", afirmó Laurie Davidson, otro de los protagonistas.

La cinta, que llegará a los cines españoles el próximo 25 de diciembre, cuenta con un cuantioso reparto multidisciplinar.

Aclamados intérpretes como Judi Dench y Ian McKellen, grandes bailarines como Francesca Hayward y el duo “Les Twins”, y cantantes como Jennifer Hudson, Taylor Swift y Jason Derulo, hacen que la película sea una fusión de talentos.

"Todos nos sentíamos un poco como peces fuera del agua, pero todos pudimos aprender de todos", explicó la bailarina principal del Royal Ballet, Francesca Hayward, que debuta en el cine y, además, pone voz a la nueva canción original del musical, compuesta por Taylor Swift y Andrew Lloyd Webber y nominada al Globo de Oro

"Esta oportunidad me ha abierto muchas puertas y me ha enseñado a ser un poco más valiente, a no tener miedo a abrirme a hacer cosas nuevas", reconoció la bailarina.

El tema estelar del espectáculo sigue siendo "Memory", interpretado en esta ocasión por la cantante y actriz ganadora de un Oscar y un Grammy Jennifer Hudson. Su interpretación es el epicentro que concentra la emoción de la obra.

Hudson, que encarnará a Aretha Franklin en una próxima proyección biográfica sobre este icono del soul, reconoció a Efe que se siente "atraída por los grandes retos".

"Creo que así es como crecemos. Cuando confían en mí para interpretar papeles como Grizabella o Aretha, no me lo tomo a la ligera. Lo hago con mucho respeto y, a pesar de las dificultades, trato de hacer el mejor tributo posible", explicó la actriz.

"Mi madre siempre solía decir: si no vale la pena esforzarse por ello, no vale la pena en absoluto", recordó la artista, que custodia con apego los consejos que ella le solía dar cuando era niña.

Claudia Böesser