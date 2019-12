El PDeCAT ve difícil que ERC apoye a Sánchez si no pide dejar libre a Junqueras

Barcelona, 21 dic (EFE).- El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha advertido de que ERC "lo tendrá más difícil" para facilitar la investidura de Pedro Sánchez si el actual Gobierno en funciones, a través del Abogado del Estado, no pide la puesta en libertad del líder republicano, Oriol Junqueras.

En una entrevista con Efe, Bonvehí ha remarcado que la sentencia emitida el jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avaló la inmunidad de Junqueras como eurodiputado, debe conllevar un cambio de posicionamiento por parte del Gobierno.

Tras la publicación de la sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo acordó dar traslado a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Vox -como acusación popular- y la defensa del líder de ERC para que presenten sus alegaciones en cinco días.

ERC anunció que no volverá a reunirse con el PSOE para negociar la investidura de Sánchez hasta conocer la postura del Gobierno sobre la sentencia europea y ver "cómo actúa la Abogacía del Estado".

Para Bonvehí, "es importantísimo ver qué escrito presenta el Abogado del Estado, que depende directamente del Gobierno".

A su entender, la Abogacía del Estado "debe actuar de acuerdo con la legalidad" y presentar "un escrito diciendo que Oriol Junqueras debe salir en libertad".

El presidente del PDeCAT, partido troncal del espacio político de JxCat, ha puesto de relieve el impacto que puede tener esta postura del Abogado del Estado sobre las negociaciones entre ERC y el PSOE para la investidura de Sánchez.

"Si Pedro Sánchez quiere ser presidente de Gobierno y cuenta con que un partido independentista le dé apoyo, y en este momento está sentado con ERC, no entendería que la abogacía del Estado no defendiese la puesta en libertad de Oriol Junqueras", ha razonado.

En caso de que la Abogacía del Estado no reclame que Junqueras salga libre, "ERC seguro que lo tendría más difícil para dar sus votos a favor", ha asegurado.

En cualquier caso, ha puntualizado Bonvehí, serán los propios republicanos quienes "decidirán": "Ellos tienen la última palabra, no soy nadie para pronunciarme sobre su posicionamiento", ha dicho.

No obstante, ha querido recordar a ERC que "el propio abogado del Estado se pronunció" durante el juicio del 'procés' en el sentido de que Junqueras debía ser condenado por "sedición y no por rebelión", y consideraba que no se tenían que "suspender sus derechos como diputado".

"Si en ese momento la Abogacía del Estado ya se pronunciaba claramente en contra de la rebelión y de la pérdida de derechos derivada de que una persona fuese imputada por rebelión, ahora no tendría sentido que no defendiese la puesta en libertad de Oriol Junqueras", ha insistido.

Habrá que ver, ha ahondado Bonvehí, "si el Abogado del Estado es sensible con la negociación política que debe producirse un día entre Cataluña y España".

"Veremos si hace un pronunciamiento jurídico que también tenga un matiz ante el momento actual, que requiere más que nunca una negociación política", ha remarcado.

"No estoy diciendo que el Gobierno interfiera en el fiscal, ni en los jueces, ni en la justicia", ha subrayado, aunque a través del posicionamiento del Abogado del Estado, el Gobierno de Sánchez sí "debe demostrar si tiene voluntad o no de afrontar este problema político".