117-89. Antetokounmpo y Bucks ganan a Pacers en el duelo de favoritos de la División Central

Milwaukee (EE.UU.), 22 dic (EFE).- El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo volvió a ser el líder indiscutible de los Bucks de Milwaukee y con un doble-doble de 18 puntos, 19 rebotes y nueve asistencias los dirigió al triunfo fácil por 117-89 ante los Pacers de Indiana, en duelo de equipos punteros de la División Central.

El escolta Wesley Matthews aportó 19 tantos con los Bucks, líder de la NBA, que ha ganado tres partidos consecutivos desde que perdió de local por 116-120 ante los Mavericks de Dallas, lo que puso fin a una racha de 18 victorias consecutivas.

El pívot estadounidense de origen cubano Brook Lopez y el base George Hill aportaron otros 17 tantos cada uno.

El escolta Malcolm Brogdon, seleccionado en el sorteo universitario por los Bucks, con quienes pasó sus primeras tres temporadas antes de ser adquirido por los Pacers en un traspaso completado el pasado verano, fue recibido con vítores y un homenaje en vídeo.

Brogdon concluyó el partido con un doble-doble de 10 puntos, encestando cinco de 19 tiros de campo, y 10 asistencias.

"Me hubiera gustado seguir jugando para el equipo si me hubieran querido, si me hubieran valorado de la misma forma que me valoran los Pacers", comentó Brogdon antes del encuentro.

El jugador de 1,95 metros (seis pies y cinco pulgadas) fue elegido como el Novato del Año de la NBA en el 2017. Se convirtió en el octavo miembro del club de liga del 50-40-90 (encestar al menos el 50% de tiros de campo, el 40% de tiros de tres y el 90% de la línea de personal).

El ala-pívot lituano Domantas Sabonis con un doble-doble de 19 puntos, 18 rebotes -16 defensivos-, cinco asistencias, recuperó dos balones y puso dos tapones como líder del ataque de los Pacers (20-10), que tuvieron a cinco jugadores con números de dos dígitos.