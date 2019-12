Carlos Sainz: "Me he ganado el derecho a disfrutar hasta que diga basta"

Madrid, 23 dic (EFE).- El español Carlos Sainz, que va a disputar su decimotercer rally Dakar (Arabia Saudí del 5 al 17 de enero), afirmó que con su currículo y tras ser el piloto más veterano en ganar esta prueba se ha ganado "el derecho a estar aquí y a disfrutar hasta que diga basta".

"Me siento orgullo de seguir compitiendo y de haber sido el piloto más veterano en ganar esta prueba. Mucho más no va a durar, pero creo que me he ganado el derecho a estar aquí y a disfrutar hasta que diga basta", dijo Carlos Sainz en declaraciones remitidas por su equipo, Red Bull.

Para superar una prueba tan dura, el piloto español (57 años) se ha preparado a conciencia.

"Para este Dakar esperamos pasar muchas horas en el coche, con dos etapas cuyas especiales serán de más 500 kilómetros y cinco con más de 400 km, sin altura, pero con calor. Así que, en función de todo eso, hemos definido el tipo de entrenamiento. No se busca ganar volumen muscular, sino resistencia y fortaleza para lo que nos espera”, indicó.

"Al ir tanto tiempo sentado y con los golpes que recibes dentro del coche en saltos y dunas sueles sufrir en la parte lumbar y también en el cuello. Además, tengo algunos problemas en ambas zonas, así que razón de más para fortalecer esos músculos", comentó Sainz.

El dos veces campeón de este rally también habló de la particularidad de la prueba y de su dureza.

"En este rally pilotas tan solo con la información de las pocas notas que recibes del copiloto y de lo que ves. Tienes que tomar decisiones con lo poco que tu cerebro puede juzgar y eso a veces te engaña y te lleva a cometer errores", afirmó.

"Piensas que el terreno es de una manera y acaba siendo de otra. Todo eso produce mucho estrés, mucha tensión y hace que la adrenalina se dispare, lo que afecta físicamente", siguió.

La victoria es el objetivo, pero no tiene por qué ser el único motivo de satisfacción.

"El 17 de enero estaría contento si logro la victoria, claro, pero a veces no es necesario ganar para estar contento. Si he disfrutado, si lo he dado todo y si estoy tranquilo conmigo mismo, también lo estaré", concluyó Carlos Sainz.