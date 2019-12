Devastadores incendios de Australia en manos de miles de bomberos voluntarios

Sídney (Australia), 24 dic (EFE).- Con la fuerza de bomberos voluntarios mas grande del mundo, Australia lucha contra uno de los peores incendios forestales del siglo, mientras la muerte de dos de ellos ha activado el debate sobre si estos ciudadanos no profesionales que trabajan en condiciones extremas deberían cobrar.

EFE/EPA/KELLY BARNES AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT