El abrigo zamorano que la princesa británica Carlota luce cada año en Navidad

Coreses (Zamora), 26 dic (EFE).- La princesa Carlota de Cambridge se ha convertido a sus cuatro años en una embajadora de la moda española y, por tercer año, ha vuelto a lucir en los actos sociales de Navidad de la familia real británica un abrigo "made in Spain" de diseño zamorano.

EFE/EPA/STR UK AND IRELAND OUT - SHUTTERSTOCK OUT