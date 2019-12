Casado acusa a Sánchez de "intentar comprar su investidura con delincuentes"

Almoradí (Alicante), 27 dic (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este viernes al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "intentar comprar su investidura con delincuentes" y "negociar lo que es totalmente inaceptable".

Casado ha hecho estas declaraciones en el transcurso de una visita a las localidades alicantinas de Almoradí y Callosa de Segura, afectadas por la DANA de septiembre pasado.

El líder del PP ha asegurado que Sánchez actúa como "salvavidas" del independentismo, que le está "haciendo el boca a boca" y que si no fuese por él y porque "les necesita", "el independentismo se estaría diluyendo" y España se libraría de esos "nubarrones".

Ha lamentado además que el presidente del Gobierno en funciones "haya decidido, por primera vez en catorce años", no comparecer tras el último Consejo de Ministros del año, una decisión que, a su juicio, evidencia que "tiene mucho que ocultar y no quiere aceptar que el independentismo le está echando un pulso".

"Es verdad que -Sánchez- tiene poco que explicar, porque no ha hecho nada desde la moción de censura, y tiene alergia a los medios. Además, aún no ha valorado el discurso del rey en el que pedía que no se desbordase la Constitución y se recuperase la concordia y la legalidad", ha señalado.

A su juicio, "ERC intenta presionar a la Abogacía del Estado como hizo en su día con la Fiscalía, para facilitar los beneficios penitenciarios de Junqueras".

Por este motivo, ha considerado que "el tercer grado no puede depender de la Generalitat de Cataluña", sino que las competencias penitenciarias "han de volver a ámbito estatal, para que no se den mítines en Lledoners o se trate de forma diferenciada a los presos que han dado un golpe a la legalidad".

"Mientras Sánchez intenta comprar su investidura con delincuentes y negocia lo que es totalmente inaceptable, la economía sigue como está y las pensiones no se van a revalorizar", ha advertido el líder del PP.

Preguntado qué espera de la Abogacía de la Generalitat, Casado se ha mostrado esperanzado en que este cuerpo, "que depende orgánicamente de Sánchez, no sucumba a las presiones".

"Nunca pensé que fuésemos a ver de forma tan desvergonzada cómo un Gobierno es chantajeado por quienes quieren romper España y ya han sido condenados por sedición. Tampoco que órganos tan importantes como la Abogacía pudiesen ser presionados por el propio Gobierno para conceder beneficios penitenciarios a quienes dieron un golpe a la legalidad", ha respondido.

En opinión de Casado, "el PSOE debería plantearse si puede tragar con todo eso, y algunos barones que admiten en privado que esto es inadmisible deberían empezar a decirlo en público".

También ha asegurado que Sánchez está "a tiempo de rectificar. Tiene otras dos combinaciones posibles con Ciudadanos y Navarra Suma, y el PP, como miembro de esta coalición permitiría ese cambio de voto".

Asimismo, ha reiterado que el PP "está dispuesto a llegar a pactos de Estado con el PSOE en materia de presupuestos, pensiones, agua, Cataluña, infraestructuras, justicia o política internacional... Sería una legislatura tremendamente fructífera y lograríamos un impulso que duraría décadas".

"Si pacta con ERC es porque quiere, si presiona a la Abogacía es por irresponsable y si no hace nada es porque se pone del lado de los enemigos de España", ha agregado Casado.

Preguntado por las recientes reivindicaciones independentistas en el Palau de la Música de Barcelona, el líder del PP ha insistido en que "no se debería usar a los niños en los desvaríos del independentismo" y ha apuntado que esto es propio de "sistemas totalitarios o de alguna república bananera del Caribe".

"Nos jugamos la concordia social. El independentismo ya ha hecho demasiado daño, han perdido ya, por mucho que retuerzan las resoluciones del Tribunal de Justicia europeo, y si no fuese porque Sánchez les necesita se estarían diluyendo", ha concluido.