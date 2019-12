Cristina Gutiérrez: "El objetivo de cualquier piloto es hacer un Dakar"

Madrid, 27 dic (EFE).- Son días de ajetreo para la piloto Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991), que apura sus últimas horas antes de enfrentarse a un nuevo Rally Dakar. Antes de iniciar su viaje con el objetivo de seguir creciendo en una prueba donde aspira a clasificarse entre los 25 primeros puestos, visitó la sede de EFE.

Pregunta: Llega un nuevo Dakar ¿Cómo lo afronta?

Respuesta: Con muchísima ilusión. Es mi cuarto consecutivo con lo cual estoy muy contenta de lo conseguido porque cuesta mucho llegar hasta aquí. Solo llegar es un año de trabajo. Tenemos muchas esperanzas en este año, tanto por el cambio de país como por las mejoras que hemos hecho en el coche. Con mucha ilusión.

P: ¿Hay que tener un punto de locura para embarcarse en algo así?

R: Sí. Ya casi soy profesional y me dedico a esto pero cuando empecé era una locura. El primer año no sabes nada, no sabes a qué te enfrentas. Tienes que tener mucha pasión, mucha verdad en ti y muchas ganas de saber a qué te enfrentas.

P: ¿Cómo fue arrancar la primera etapa el primer año?

R: Fue un sueño desde el momento que aterricé y vi el signo del Dakar. Luego empezar fue súper ilusionante. Cada etapa era una cosa nueva. Aprendía cada día. Como un máster.

P: ¿Qué le dicen en casa cuando se va al Dakar?

R: Que tenga mucha suerte, que ya es hora de que después de un año de trabajo llegue el momento de soltarlo todo. Les agradezco que estén ahí día a día, lo difícil es el día a día. Cuando estás allí es una carrera, doce días, sabes lo que es. Pero lo previo es lo peor y hay muchas veces que te vienes abajo, que te entran dudas. En ese momento, cuando la familia está ahí es de agradecer. Ellos también tienen ganas de que llegue el momento y disfrute.

P: ¿Les ve preocupados?

R: Depende de cómo vaya. Están encantados de que corra, mi familia siempre ha estado ligada a mi vida deportiva desde que empecé. Me acompañaban y hasta hoy siempre me han acompañado. Y el Dakar se lo toman como algo muy personal, es como suyo. No es solo que yo corra, corren conmigo. Es muy bonito compartir eso con ellos.

P: ¿Cuál es ese paisaje o escena que no olvida de los 'dakares' que lleva?

R: Me viene a la cabeza una de las noches horribles que pasé en Fiambalá, que llevábamos tres noches sin dormir. Ya no podía más, estaba fatal. Me bajé del coche, miré al cielo y no he visto uno más bonito en mi vida. Me dio mogollón de fuerzas. Pude seguir adelante por lo que estaba viendo. Eso no se me va a olvidar nunca.

P: Se sigue llamando Dakar pero este año se muda de Sudamérica a Arabia Saudí. ¿Por qué es tan global y despierta tanta expectación una prueba como ésta?

R: Porque es única, se corre una vez al año. Porque el objetivo de cualquier piloto de cualquier disciplina es hacer un Dakar. Porque te sometes a unas circunstancias que en otras carreras son imposibles. Porque visitas países insólitos. Es una carrera que desde su inicio ha sido una aventura, sigue siendo así. Además supone correr junto a pilotos como Fernando Alonso, Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Nani Roma O Nasser Al-Attiyah.

P: Participará en esta edición una figura mediática muy importante, la de Fernando Alonso. ¿Qué le gustaría preguntarle cuando se lo encuentre allí? ¿Cuál es esa duda que siempre ha arrastrado?

R: Cómo consigue adaptarse tanto a las disciplinas. Lo hace genial, me parece súper bueno.

P: ¿Cómo ve su adaptación a esta prueba?

R: Ha hecho todo lo que está en su mano para llegar lo mejor posible. Hay que darse cuenta que ha empezado a entrenar este año. Es muy admirable y demuestra mucho de su profesionalidad y de su compromiso.

P: ¿Teme que absorba demasiado protagonismo y se lo reste a los demás?

R: No lo temo. Creo que es bueno para la carrera que una figura como Fernando llegue porque va a atraer a mucha gente que no seguía el Dakar y a muchos medios. Para nosotros es bueno que conozcan esta carrera. Que vean cómo es, lo que es, los secretos que guarda y lo importante que es a nivel de vivir y de aventuras. Es algo muy bonito y no lo tomo como algo malo, es bueno que una figura como Alonso esté.

P: ¿Y qué me dice de Carlos Sainz?

R: Desde que soy muy pequeña a mi padre ya le escuchaba hablar de él. Es una figura muy importante a nivel internacional, no ya solo en España, sino en el mundo. Donde va triunfa. Lo ha hecho muy bien en el Dakar, ha ganado. Me parece una figura muy a tener en cuenta y creo que en este va a dar mucha guerra.

P: ¿Por qué va a quedar usted entre los veinticinco primeros puestos?

R: No sé si va a pasar, pero es lo que deseo y a lo que creo que podemos aspirar con las herramientas que tenemos. Si todo va bien, hay suerte y estamos entre los veinte o los veinticinco sería una pasada. Acabarlo es una historia pero conseguir esto...

P: No hay muchos pilotos que mejoren cada año como usted, ¿no?

R: Es una cosa que hemos ido haciendo cada año porque nos hemos armado mejor. Es verdad que llega un punto en que ya llegas a un veintiséis y ya ves que los veinte primeros pertenecen a equipos oficiales, tienen presupuestos ilimitados. También tienes que saber a qué puedes aspirar y cómo. Al ser una carrera en la que entra un poco la suerte igual tenemos esa parte de que también podemos aspirar. Pero hay que ser conscientes de que acabarlo ya es un lujo.

