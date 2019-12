JxCat avisa de que "no se siente vinculado" al acuerdo ERC-PSOE

Barcelona, 31 dic (EFE).- La portavoz de JxCat, Laura Borràs, ha avisado de que su partido "no se siente vinculado" al acuerdo que han sellado ERC y PSOE para abrir una mesa de negociación entre gobiernos para encauzar el conflicto catalán: "Este supuesto acuerdo que no conocemos no compromete a la mitad del Govern", ha dicho.