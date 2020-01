NC votará sí a Sánchez porque comparte "el ADN" del acuerdo PSOE-Podemos

Las Palmas de Gran Canaria, 2 ene (EFE).- Nueva Canarias ha decidido este jueves votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente, porque percibe en el acuerdo que han suscrito PSOE y Podemos "el mismo ADN del pacto de progreso" que le une a ambos partidos al frente del Gobierno del archipiélago.

Al término de la reunión que ha celebrado la Ejecutiva Nacional de NC esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria, su presidente, Román Rodríguez, ha subrayado que esta vez el voto de su único diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, "no era determinante", pero se ha mostrado satisfecho del entendimiento al que han llegado con la negociadora del PSOE, la diputada Adriana Lastra.

Ese acuerdo, ha remarcado Rodríguez, consejero de Hacienda de la comunidad autónoma, supone respetar la llamada "Agenda canaria", poner en práctica las mejoras introducidas en el nuevo Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal en 2018, resolver el conflicto sobre la deuda que arrastra el Estado con las carreteras de las islas y consolidar las ventajas presupuestarias que los nacionalistas canarios obtuvieron en las cuentas de 2017 y 2018.

Rodríguez ha enfatizado además que su partido apuesta por la estabilidad política y "se ve reflejado" en muchas de las propuestas que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han convenido con ejes de su Gobierno de coalición en materia de inclusión social, política fiscal, vivienda, alquileres o lucha contra la crisis climática.

NC ha tomado esta decisión 24 horas antes de que Coalición Canaria, con la que compartió candidatura al Congreso, adopte la suya. Rodríguez ha admitido que cabe la posibilidad de que CC vote en sentido diferente, algo que, si ocurre, NC "respetará", sin que condicione "nada" en la postura común que esperan seguir manteniendo en el Congreso en la defensa de los intereses de las islas.

"Ellos tienen su dinámica, están una posición supuestamente más exigente, pero son ellos los que lo tiene que explicar", ha señalado el líder de NC, que considera que el acuerdo que va a firmar mañana viernes con el PSOE en el Congreso contiene una defensa "suficiente" de los "derechos y singularidades" de las Islas Canarias.

Rodríguez ha añadido que el acuerdo NC-PSOE incluye también otra serie de medidas relativas a becas, ayudas al transporte de residentes, obligación de servicio público en las rutas aéreas, control de los precios de los billetes aéreos, crisis climática y flujos migratorios que se harán públicos mañana.

NC entiende que el acuerdo al que ha llegado con el PSOE garantiza el cumplimiento del programa electoral que unió a las dos fuerzas nacionalistas en una misma candidatura al Congreso en las últimas generales: "Derechos y fueros, y eso es Estatuto, REF, status como región ultraperiférica y algunos contenciosos como el de las inversiones en carreteras, que va a quedar bastante encauzado".

Román Rodríguez opina que Coalición Canaria, representada en el Congreso por Ana Oramas, está en una "dinámica diferente" y tiene algunos dirigentes a los que "les cuesta votar a un socialista".

"A nosotros no nos cuesta, porque nosotros somos socialistas, siempre lo hemos sido, desde chiquititos. A nosotros no nos preocupa que la izquierda esté en el Gobierno de España, nos preocupan los partidos de derecha. A ellos no. Hemos visto a personas relevantes de CC defender un Gobierno de derechas en España. Es legítimo, pero nosotros pensamos distinto", ha apuntado.

En cuanto al acuerdo con el ERC, este no supone ningún obstáculo para NC. Al respecto, Rodríguez alega que cualquier acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes "tendrá que respetar las reglas del juego, porque las reglas no las interpretan ni el señor Sánchez ni el señor Junqueras, las interpretan los tribunales".

"Supongo que lo sustancial de ese acuerdo va a ser llevar al terreno de la política, al terreno institucional, el conflicto que existe en Cataluña y que sean el diálogo y las urnas los que determinen, respetando el marco de la legalidad", ha añadido.