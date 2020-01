Zidane: "Vamos a intentar mejorar en 2020"

Madrid, 3 ene (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, marcó el objetivo de "mejorar en 2020" tras un 2019 de "dificultades" y sin títulos para el madridismo, pero que dijo cerró con satisfacción por la imagen que dejaron sus jugadores en su tramo final.

"Perdimos puntos, es un realidad, pero es una temporada complicada en la que es difícil puntuar siempre porque hay equipos que juegan bien. Lo más importante es darlo todo, esa es la fuerza de este equipo. Luego puede salir más o menos bien pero podemos estar contentos de lo que estamos haciendo. Vamos a intentar mejorar en 2020", manifestó en su primera comparecencia del año en la ciudad deportiva madridista.

Zidane destacó la "motivación" con la que han regresado sus jugadores de vacaciones para encarar el duelo liguero de Getafe antes de disputar la Supercopa de España.

"La lucha siempre continua. Destaco la motivación que tenemos por volver a jugar otra vez. Estamos de vuelta bien físicamente, concentrados en lo que queremos hacer y la motivación es lo más importante", apuntó.

Y no señaló un único objetivo el técnico francés, destacando la dificultad que tiene especialmente ganar la Liga de Campeones y LaLiga Santander.

"La Champions sabemos la dificultad que tiene porque están los mejores equipos. Según avanza la competición peor y más complicado. LaLiga como tiene muchos partidos la considero una competición muy difícil de conseguir y tengo solo un momento, en la única que he ganado de entrenador en Málaga en la última jornada, lo que significa lo difícil que es ganarla", valoró.

Para repetirlo prometió que lo darán todo y sin pensar que sea un fracaso repetir un año sin títulos grandes. "El fracaso es no intentarlo, no darlo todo. Lo importante es entrenar a tope cada día, darlo todo en el campo y luego veremos. Al final solo un equipo gana LaLiga y la Champions y los demás no son tontos".

Apuntó Zidane que su primer rival del año, el Getafe, lo está haciendo "de diez" y valoró el trabajo de José Bordalás. "Es un equipo que lo da todo y que está cerca de la Champions como el año pasado por su temporada fantástica. Tiene un entrenador y una plantilla muy buena. Estar arriba en la tabla es complicado y lo están haciendo muy bien".

Sin desear fichajes en el mercado invernal y no entrar cuando es preguntado por Paul Pogba: "Es un jugador de otro equipo y lo importate para él, porque está lesionado, es volver a jugar rápidamente", la atención se centra en las posibles salidas de Brahim Díaz y Mariano Díaz.

"Lo importante es hablar con ellos como estoy haciendo. Hay jugadores que no tienen minutos y puede ser un problema. Hasta el 31 pueden pasar muchas cosas y lo veremos en estos días", dijo sin desvelar si los dos saldrán.

Más claro fue al hablar sobre Isco Alarcón y la admiración que siente hacia el malagueño. "Me siento identificado con todos mis jugadores pero es verdad que por posición en el campo más con Isco. Es un jugador importante, lo está demostrando, quiere estar aquí, jugar, pelear su sitio. Me identifico con él claramente y porque me gusta como jugador", confesó.

Por último, aunque admitió que ha "dejado de pedir cosas en año nuevo", su deseo personal es "seguir mejorando profesionalmente" y que su equipo también lo haga según avance la temporada. "La competición va a ser más complicada porque a final de temporada se juega todo. Espero que el 2020 continuemos con buena dinámica, tuvimos dificultades en 2019 pero acabamos mejorando con un trabajo muy bueno y espero seguir mejorando".