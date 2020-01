Iglesias acusa a Casado y Abascal de ser "la mayor amenaza" para la monarquía

Madrid, 7 ene (EFE).- El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado a los presidentes del PP y de Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, respectivamente, de haberse convertido en "la mayor amenaza contra la monarquía en España", y ha pedido a Pedro Sánchez "firmeza democrática" frente " los intolerantes".

Iglesias se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en el Pleno del Congreso que celebrará este martes la votación definitiva de la investidura del socialista Pedro Sánchez, de quien el secretario general de Podemos será vicepresidente.

Con la bancada socialista puesta en pie, el líder de Unidas Podemos ha sugerido a Casado y a Abascal que si quieren defender la monarquía eviten que esa institución se identifique con sus formaciones.

"Si algo sabía Juan Carlos I, que venía de donde venía y que fue rey por lo que fue rey, es que solamente alejándose de la derecha la institución podría pervivir", ha asegurado Pablo Iglesias.

Y ha pedido además al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el "mejor tono" y la "mayor firmeza democrática" frente a las amenazas de los intolerantes". "No nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos", le ha avisado.

Y a la bancada de la derecha le ha leído además un mensaje que le ha mandado la senadora Rosa Lluch, de En Comú Podem e hija del socialista asesinado pro ETA Ernest Lluch, que aboga por acabar ya con que la derecha use el dolor de las víctimas en su beneficio.

Tras rendir homenaje a la mujer y a la niña asesinadas por violencia machista este pasado lunes, Iglesias se ha dirigido a Abascal para desear que "ojalá" el próximo gobierno pueda hacerle entender que "desde el racismo y el machismo es muy difícil defender los derechos de todos los ciudadanos".

En una intervención iniciada con la bancada socialista puesta en pie, el líder de Unidas Podemos ha asegurado que el próximo gobierno defenderá a las mujeres, al colectivo LGTBI -para que puedan amar y formar libremente la familia que quieran- y también a los españoles que se exiliaron por razones económicas para que, si quieren, puedan volver.

Iglesias, que será el vicepresidente del Gobierno de coalición, ha asegurado que defenderá en materia de migraciones los derechos humanos y la dignidad de quienes huyen de las guerras.

"El próximo Gobierno va a trabajar para garantizar conquistas sociales y garantizar conquistas nuevas", ha indicado el secretario general de Podemos, que ha garantizado también a los "compatriotas catalanes, vascos y andaluces" que vivirán su identidad territorial con libertad.

A los trabajadores, Iglesias les ha dicho que defenderá las condiciones laborales porque "no hay libertad si no se llega a fin de mes" y si no hay un sistema público que garantice a todos la igualdad.