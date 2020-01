Carlos Sainz se toma con cautela ser el líder y destaca el pundonor de Alonso

Neom (Arabia Saudí), 7 ene (EFE).- El piloto español Carlos Sainz prefirió este martes mantenerse cauto tras situarse líder del Dakar al ganar su tercera etapa, un bucle con inicio y final en Neom, una futura ciudad de negocios y ocio que se construirá en Arabia Saudí cerca de su frontera con Jordania y Egipto.

Sainz explicó al llegar al campamento que tuvo una etapa perfecta y con ritmo muy bueno a pesar de que la navegación era complicada en la parte final, justamente la más difícil, por lo que felicitó a su copiloto Lucas Cruz.

El madrileño valoró que la buena actuación en esta tercera etapa, con 467 kilómetros cronometrados, sirvió para recuperar los diez minutos perdidos en la víspera, pero anticipó que la clasificación todavía puede sufrir muchos cambios.

"Aquí diez minutos corren para un lado y para otro con mucha facilidad. Hay que seguir cautos, pero es mejor seguir adelante que detrás", comentó Sainz.

UNA ETAPA REDONDA

El piloto destacó que "al final todo ha ido bien" y confesó que la victoria de etapa, la número 33 en sus trece participaciones en el Dakar, le sabe muy bien después de dos primeros días "un poco agridulces" ya que habían rodado a buen ritmo pero con algunos ligeros percances que no les permitieron hacer etapas redondas.

Sainz avisó que para la cuarta etapa le será más complicada porque él será el primer coche en salir y deberá abrir la ruta antes que nadie, con lo que así es muy fácil perder tiempo y verse sobrepasado por los que vienen detrás.

"Lo importante es ir pasando días y seguir estando ahí delante", reiteró el doble campeón de rallys (1990 y 1992) y del Dakar (2010 y 2018).

CONTENTO POR PROGRESOS DE ALONSO

El piloto también felicitó a Fernando Alonso por su quinto puesto de etapa, que le sirvió para reinvidicarse después del accidente sufrido el día anterior, donde un impacto en mitad del polvo contra una piedra rompió la estructura de la rueda delantera izquierda y le hizo perder dos horas y media para repararla.

"Ese quinto puesto es fantástico. Está claro que poco a poco va cogiendo el ritmo a la carrera y está ahí arriba", advirtió el madrileño.

Sainz consideró que el percance sufrido por Alonso "le puede pasar a cualquier" y valoró el "pundonor" del asturiano al ponerse a reparar él mismo junto a su copiloto Marc Coma el coche sin esperar a que viniese el camión de asistencia.

"Quiere seguir adelante para coger experiencia y no me esperaba otra cosa de Alonso. Es un campeón y los campeones actúan como está actuando él. A mí no me sorprende", concluyó.

LA CLAVE FUE "CORRER DESPACIO"

Por su parte, el copiloto de Sainz, Lucas Cruz, reconoció que la parte final ha sido un poco estresante, difícil, donde la clave era "correr despacio".

Cruz también se mostró partidario de recibir los "roadbooks" (hojas de ruta) justo antes de la salida de la etapa, en lugar de la noche anterior, una novedad de esta edición del Dakar para que todos salgan a la etapa en igualdad de condiciones, ya que los equipos oficiales estudiaban el recorrido y daban indicaciones adicionales a sus pilotos.