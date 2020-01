Alfaya deja la Fundación Scherzo, que cumple 25 años "con mucho futuro"

Madrid, 8 ene (EFE).-La Fundación Scherzo cumple en 2020 un cuarto de siglo de vida y lo hace "con mucho futuro y salud" pero a la búsqueda de nuevo director artístico porque el que lo ha sido los últimos trece años, Patrick Alfaya, ha decidido dejarlo: "me ha empezado a resultar tedioso y cansado viajar tanto", asegura a EFE.

La Fundación celebrará mañana el primero de los conciertos de su Ciclo de Grandes Intérpretes con los que va a conmemorar su aniversario, el que protagonizará en el Auditorio Nacional Jan Lisiecki con obras de Bach, Mendelssohn, Chopin, Beethoven y Rubinstein.

Por el ciclo han pasado más de un centenar de solistas en los 200 conciertos que han hecho hasta ahora, "todos los importantes", según Alfaya que, precisamente por eso, cree que su sustituto será alguien que no solo sepa "mucho" de música de piano sino con "un gran conocimiento" de los profesionales capacidad para negociar "cachés".

Alfaya (Madrid, 1971) vive en San Sebastián, donde dirige la Quincena donostiarra, y "tanto viaje" le ha pasado factura: "cada vez me apetece menos; me está resultando hasta cierto punto tedioso y es mejor dejarlo antes de que realmente me aburra. No me quiero pasar la vida de arriba a abajo".

"Llevo programando trece años a unos 20/30 pianistas, que dan magníficos recitales pero con los que tampoco hay una gran capacidad de maniobra porque ellos tienen sus repertorios cerrados para sus giras por América o Europa", argumenta el coordinador artístico de la fundación, que quería haberse ido el 31 de diciembre pero que continuará "hasta que encuentren a alguien".

Para celebrar los 25 años, Alfaya ha programado un "plato fuerte" que se sale del piano: el concierto que protagonizará el próximo 7 de febrero el tenor mexicano Javier Camarena, que interpretará obras de Gounod, Lalo, Donizetti, Rossini, Von Flotow y Verdi.

Otra cita obligada será el recital de Grigory Sokolv el 24 de febrero, pero, "como sucede siempre con él", su repertorio para ese día "es un enigma": "siempre nos tiene en ascuas", se ha reído.

A ellos se les suma Yuja Wang (19 de marzo), Arkadi Volodos (28 de abril), Christian Zacharias (6 de mayo), Ivo Pogorelich (2 de junio), Andras Schiff (16 de junio), Pierre Laurent Aimard (29 de septiembre), Dúo del Valle (20 de octubre) y Angela Hewitt (10 de noviembre).

"Hay mucho equilibrio entre los distintos pianistas. Se combina experiencia, el nombre, con jóvenes pianistas españoles como es el Dúo del Valle. Todos son extraordinarios", ha subrayado.

Siempre estuvo seguro de que la fundación, su ciclo, llegaría muy lejos y aunque tuvo "serias dudas" en los tiempos de la crisis y con la subida del IVA, el hecho es que "fue en esa época cuando más beneficios tuvimos, más de 50.000 euros", rememora.

Ahora se dedicará de lleno a la Quincena donostiarra, que cada vez le exige más tiempo, y a seguir traduciendo para Alianza un libro dedicado al nacionalismo y la música clásica: "llevaba años sin traducir y el inglés es una lengua con mucha flexibilidad así que he tenido que acudir a amigos músicos que me ayudaran", ha añadido riéndose. EFE

