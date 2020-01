Torrent: "Torra sigue siendo diputado del Parlament de pleno derecho"

Barcelona, 10 ene (EFE).- El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sigue siendo "diputado de pleno derecho", aunque el Tribunal Supremo (TS) haya mantenido la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarle el acta de la Cámara catalana e inhabilitarle.

En rueda de prensa, Torrent ha anunciado que el próximo martes la Mesa del Parlament formalizará la presentación de un recurso ante el Supremo, en el que se alegará que la JEC no es competente para ordenar la inhabilitación de un diputado, sino que lo debe decidir la Cámara catalana en aplicación de su reglamento y, actualmente, no concurren ninguno de los supuestos establecidos a tal efecto.

"Entendemos que la JEC no es un órgano competente para retirar el acta de diputado a nadie. El president Quim Torra sigue siendo diputado del Parlament de pleno derecho", ha subrayado.

En este sentido, Torrent ha afirmado que el presidente catalán podrá intervenir y votar con normalidad en el pleno previsto para la próxima semana porque conserva los derechos que van ligados al escaño.

Según establece el artículo 24 del reglamento del Parlament, un diputado solo pierde su acta si renuncia a ella, si hay una sentencia firme que anule su elección o proclamación, por deseo o incapacidad declarada por sentencia judicial firme, por extinción del mandato o por condena a una sentencia de inhabilitación impuesta por sentencia firme.

Como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que inhabilitaba a Torra por no haber retirado a tiempo los símbolos partidistas de edificios públicos en período electoral aún no es firme, Torrent entiende que no se le tiene que retirar el acta.

"Nos debemos al reglamento del Parlament", ha recalcado Torrent.