El sucesor del sultán Qabús de Omán promete continuar política conciliadora

El Cairo, 11 ene (EFE).- El nuevo sultán de Omán, Haitham bin Tareq al Said, prometió este sábado continuar con la política conciliadora y de no interferencia de su predecesor Qabús bin Said, quien falleció anoche sin dejar descendencia ni nombrar a un heredero públicamente.