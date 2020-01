Diez ganadores de OT, diez historias que contar

Madrid, 11 ene (EFE).- La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo fue Rosa López, que ha mantenido un éxito relativo desde aquel 2002. Pero, ¿qué fue de los vencedores de las otras nueve ediciones? Más allá de Amaia Romero, sus carreras musicales no han terminado de despegar.

El estreno de la nueva edición de Operación Triunfo llega este domingo con gran expectación tras el anuncio de nuevas dinámicas dentro del concurso, un jurado renovado y nuevos profesores.

La undécima edición del 'talent' musical, OT2020, se renueva ofreciendo, entre otras cosas, más apoyo a los concursantes en su desarrollo como artistas dentro de la academia. Y se incorpora la figura del 'manager' con la intención de que los cantantes no se encuentren perdidos o sin un proyecto definido a su salida del concurso.

En estos casi 20 años desde que se estrenara la primera temporada, diez han sido las ediciones de Operación Triunfo que se han podido seguir en España y diez, por tanto, sus ganadores. Diez artistas a los que ganar no les aseguró, ni mucho menos, el éxito.

Por ello, a las puertas del estreno de esta nueva edición, merece la pena hacer un repaso a las historias de los diez ganadores, qué hicieron tras su salida del concurso y si realmente siguieron su camino en el mundo de la música.

ROSA LÓPEZ. OT 1 (La 1, 2001)

Apodada 'Rosa de España', la granadina se ganó el favor y el cariño de la audiencia con su espectacular voz y su extrema inocencia. Sin tiempo prácticamente para asumir el triunfo, Rosa fue elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión (2002), donde logró un digno séptimo puesto con su tema 'Europe's living a celebration'.

Tras el éxito en Eurovisión, la primera ganadora de OT se dedicó a desarrollar, no sin altibajos, su proyecto musical del que ha vivido hasta la fecha. La andaluza ha publicado ocho discos de estudio y no solo ha participado en programas como 'Tu cara me suena' sino que también ha protagonizado su propio 'reality', 'Soy Rosa'.

AINHOA CANTALAPIEDRA. OT 2 (La 1, 2002)

La segunda ganadora de OT compartía la potencia vocal de Rosa y, por ello, fue recompensada por la audiencia, quien la alzó hasta el primer puesto de su edición. Sin embargo, Ainhoa no contó con ese cariño de la audiencia del que disfrutó Rosa y, sumado a un accidente de tráfico tras salir del concurso que le obligó a cancelar su gira, tuvo que esperar para ganarse al público.

Tras un tiempo de descanso, la cantante vasca retomó la música pero no consiguió que sus discos -hasta la fecha cuenta con tres-terminaran de cuajar en España, por lo que decidió instalarse en México. Allí desarrolla su carrera musical, donde escribe temas para telenovelas y participa en conciertos tributo a artistas como Rocío Durcal. Se espera que, para este 2020, Ainhoa saque nuevo disco.

VICENTE SEGUÍ. OT 3 (La 1, 2003)

Quizás el ganador con menos reconocimiento y fortuna de las cinco ediciones llevadas a cabo en Televisión Española. El desgaste del programa, con tres ediciones consecutivas, hizo que Vicente saliera de la academia con el trofeo bajo el brazo pero sin perspectivas reales para desarrollar una carrera musical de éxito.

El valenciano tiene tres discos en el mercado y su potente voz se ha escuchado, a lo largo de estos años, en diferentes conciertos colaborativos de tributos a artistas fallecidos como Nino Bravo, así como en programas de la televisión valenciana. Ha acompañado a la cantautora Inma Serrano en una de sus giras por España pero, en la actualidad, poco se conoce de la carrera musical del tercer ganador.

SERGIO RIVERO. OT 4 (Telecinco, 2005)

Dos años de descanso vinieron bien para dejar respirar al formato y cambiar de aires con la emisión del programa en Telecinco. La audiencia se volvió a enganchar, encandilada, entre otras cosas, por la dulce voz de un canario de 19 años que se llevó finalmente el triunfo.

Sin embargo, dos discos seguidos (2005 y 2006) en el mercado y escasas ventas en ambos provocaron que Sergio se desencantara y se olvidara de la interpretación por un tiempo.

Se dedicó, en 2007, a estudiar piano y composición en Los Ángeles y volvió a España en 2012 para mostrar su nuevo trabajo, 'Seguiré', el cual pasó desapercibido. Ha sido en 2018 cuando el canario, a través de un proceso de micromecenazgo que inició en 2016, ha logrado sacar a la luz su primer disco de producción propia.

LORENA GÓMEZ. OT 5 (Telecinco, 2006)

Un año después de la victoria del canario llegaría la de esta catalana que, desde las primeras galas, se convirtió en una de las favoritas de la audiencia. Lorena, con su versatilidad, su gran voz y su actitud se llevó de calle a la audiencia. Sin embargo, fue, una vez más, la salida al mundo exterior y dos discos consecutivos de versiones los que provocaron que 'abandonara' la música, por lo menos en España.

Lorena se instaló en 2013 en Miami y se dedicó a la interpretación como actriz de telenovelas. Paradójicamente, fue la quinta edición de 'Tu cara me suena' la que trajo a la cantante de vuelta a España, dándole el empujón necesario para volver a los escenarios con temas propios en 2017 y 2018.

VIRGINIA MAESTRO. OT 6 (Telecinco, 2008)

La sexta ganadora de OT se alzó con el triunfo entre polémica y cierto 'rechazo' por parte del público, que no perdonó el favoritismo de uno de los miembros del jurado, Risto Mejide, hacia la cantante.

Desde su salida de la academia, Virginia ha seguido vinculada al mundo de la música a través de una composición y interpretación independientes. Además de componer para artistas como Raphael, el pasado 2019 lanzó su último disco, el quinto de su carrera, con el que no ha recibido una acogida espectacular pero sí ha conseguido mantener su estilo y a sus fans más incondicionales.

MARIO ÁLVAREZ. OT 7 (Telecinco, 2009)

A diferencia de lo que ocurrió con David Bisbal, quien pasó de cantar en una orquesta a desarrollar su carrera en solitario, el ganador de la séptima edición hizo el proceso contrario.

Tras salir de la academia y lanzar varios trabajos que no tuvieron el éxito esperado, el asturiano decidió unirse a la orquesta Panorama, muy famosa en Galicia, donde continúa su carrera profesional.

NAHUEL SACHAK. OT 8 (Telecinco, 2011)

Junto a Vicente Seguí, Nahuel es el que menos rédito, a todos los niveles, obtuvo de su triunfo. Su edición fue la menos vista de la historia y, por ello, se redujo a cinco galas que no permitieron que los cantantes se dieran a conocer ni tampoco que el público se enganchara a ellos.

El paraguayo, que afirmó en una entrevista a 'Interviú' que no recibió su premio en metálico y además vio cómo su contrato con la discográfica se rompía, volvió a su país donde se dedicó a ofrecer actuaciones como 'stripper'. Más tarde volvió a los escenarios como cantante de crucero y en la actualidad, afincado en Italia, se dedica a la música cantando en fiestas y locales de restauración.

AMAIA ROMERO. OT 9 (La 1, 2017-2018)

Televisión Española rescató el formato 14 años después de su estreno y volvió a dar la campanada. Amaia se convirtió en la flamante ganadora de una edición que cautivó al espectador nostálgico. Amaia, cuya inocencia bien recordaba a aquella Rosa de OT 1, brilló por su calidad vocal, su facilidad para interpretar todo tipo de canciones, su conocimiento musical y su gusto al contar historias.

La pamplonica, que representó a España en el Festival de Eurovisión junto a su expareja Alfred García (también concursante de OT) lanzó en 2019 su primer disco de estudio, 'Pero no pasa nada', con el que ha comenzado a girar por España en este 2020.

FAMOUS OBEROGO. OT 10 (La 1, 2018)

El último ganador de OT, un joven sevillano de 20 años, logró poner en pie con sus espectaculares actuaciones a público, compañeros e incluso jurado en más de una ocasión. Con una voz de ensueño, movimientos dignos de un auténtico bailarín y gran versatilidad, Famous se coronó con uno de los porcentajes más ajustados de la historia del formato (36% frente al 35% de Alba Reche, la segunda clasificada).

Cuando se cumple un año de su triunfo, Famous cuenta únicamente con un sencillo en el mercado, 'Bulla', lanzado el pasado mes de agosto. Un tema que, según el cantante, es "un homenaje" a sus "raíces africanas".

Por Patricia Muñoz Sánchez.