Más de centenar de coches históricos se movilizan en Barcelona contra la ZBE

Barcelona, 11 ene (EFE).- Más de un centenar de propietarios de coches históricos se han movilizado este sábado contra el veto circulatorio que les impone la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Modelos como el Seat Panda, el 600, el Renault 4, el Citroen 2cv o la Kombi, la mítica furgoneta 'hippie' de Volkswagen, entre otros, se han concentrado en la avenida Maria Cristina de Barcelona y luego han circulado por el centro de la ciudad para protestar por las restricciones que les impone la ZBE y para reivindicar que estos vehículos antiguos son parte de su patrimonio social y cultural.

Roger, propietario de un vehículo histórico, ha asegurado a EFE-TV que este tipo de coches "no son el origen de la contaminación", puesto que circulan de forma muy esporádica, y ha lamentado que se les vete el acceso a Barcelona de lunes a viernes de 7 a 20 horas.

Para buena parte de los concentrados, el vehículo no es su medio de transporte habitual, sino un 'hobby', pero el veto circulatorio les puede poner trabas para llevarlo al taller, argumenta Roger.

"No sé por qué no podemos circular como el resto. No me parece justo", se queja Manuel, otro propietario de un vehículo histórico, mientras que un tercero, Xavi, explica que en su caso sí que usa el coche para llevar a su padre al hospital, por lo que la ZBE sí le supondrá un problema más serio.

Aunque las personas propietarias de un vehículo con circulación restringida en la ZBE tienen 10 días de autorización personal para poder entrar en esta área durante el horario restringido, los propietarios de este tipo de coches subrayan que hacen unos 300 kilómetros al año y por ello apenas contaminan.

No pueden circular por la ZBE, que afecta al área delimitada por las rondas Litoral y de Dalt, es decir, a casi a toda la ciudad de Barcelona, aquellos turismos de gasolina anteriores a la norma Euro 3, matriculados antes de enero del 2000, y los automóviles diésel anteriores a la norma Euro 4, matriculados antes del 2005 o 2006.