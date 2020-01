Almodóvar, Banderas y "Klaus": el cine español reclama su hueco en los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- En una edición de los Óscar de las más competidas y reñidas que se recuerdan, el cine español reclamó este lunes su hueco con una nominación para "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar, otra candidatura para Antonio Banderas por esta misma cinta, y una mención más para "Klaus" de Sergio Pablos.

"Joker", con once candidaturas, y "The Irishman", "1917" y "Once Upon a Time... in Hollywood", con diez nominaciones por cabeza, serán las grandes favoritas en la 92 gala de los Óscar, que se celebrará el próximo 9 de febrero en Los Ángeles (EE.UU.).

Pero el cine español también será protagonista en la gran fiesta del cine con tres opciones de estatuilla que refuerzan su lugar y prestigio en el panorama internacional.

Los espectadores y la crítica de todas las latitudes se emocionaron y saludaron de pie a "Dolor y gloria", que hoy remató su extraordinario recorrido con una nominación al Óscar a la mejor película internacional.

"Dolor y gloria" tendrá un temible rival en "Parasite", el fenómeno surcoreano que ha arrasado en los cines de todo el planeta y que hoy incluso se coló en la categoría reina de mejor película (cuenta con seis nominaciones en total).

También aspirarán al galardón de mejor filme internacional "Corpus Christi" (Polonia), "Honeyland" (Macedonia del Norte) y "Les Misérables" (Francia).

Es la tercera vez que una cinta de Almodóvar aspira a esta categoría, anteriormente conocida como Óscar a mejor película en lengua extranjera, tras "Mujeres al borde de un ataque de nervios" (1988) y "Todo sobre mi madre" (1999), que consiguió llevarse el reconocimiento.

El manchego se anotó otro Óscar al mejor guion original por "Hable con ella" (2002), cinta por la que además fue candidato a la mejor dirección.

"Me hacen muy feliz estas nominaciones cuyo anuncio me pilla volando de regreso a Madrid. Es el broche final a la carrera de la película", señaló Almodóvar en un comunicado en el que subrayó también su "orgullo" por la nominación para Antonio Banderas.

Y es que el otro gran titular para "Dolor y gloria" fue la candidatura para el malagueño como mejor actor, que será la primera presencia del intérprete en los Óscar.

Banderas se enfrentará nada menos que al "Joker" de Joaquin Phoenix, máximo favorito tras su victoria en los Globos de Oro, y a los también brillantes Adam Driver ("Marriage Story"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

Solo figurar como nominado ya es un gran triunfo para Banderas, especialmente en un fenomenal año de interpretaciones masculinas en la gran pantalla (se han quedado fuera actores como Robert de Niro, Adam Sandler, Taron Egerton, Eddie Murphy, Christian Bale...).

Pero, además, el español acudirá a los Óscar con una larga lista de méritos por su retrato del melancólico Salvador Mallo en "Dolor y gloria": Palma de Oro al mejor actor en Cannes, mejor actor de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA), mejor actor del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York (NYFCC), mejor actor de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de EE.UU. (NSFC), etc.

Solo dos intérpretes españoles han conseguido llevarse el Óscar a casa: el talentoso matrimonio formado por Javier Bardem, mejor actor de reparto por "No Country for Old Men" (2007); y Penélope Cruz, mejor actriz secundaria por "Vicky Cristina Barcelona" (2008).

No obstante, "Dolor y gloria" no fue la única alegría para el cine español, ya que "Klaus", del director Sergio Pablos, luchará por la estatuilla al mejor filme de animación.

"Estamos completamente abrumados por este gran honor", admitió el madrileño en cuanto conoció su candidatura.

Esta producción de Netflix y Atresmedia se medirá cara a cara con "How to Train Your Dragon: The Hidden World", "I Lost My Body", "Missing Link" y "Toy Story 4".

"Klaus" seguirá así los pasos de "Chico & Rita" (2010), la película de Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando que se convirtió en la primera cinta de animación española en optar a un Óscar.

David Villafranca