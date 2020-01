Regino: "No sé qué pasará en Canadá, pero cuando compito voy al 100 por 100"

Madrid, 13 ene (EFE).- El español Regino Hernández, medallista de bronce en la prueba de boardercross de snowboard (tabla de nieve) en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018 (Corea del Sur), que volverá a competir -tras estar más de dos meses parado, a causa de una lesión de espalda y de muñeca- en la prueba de la Copa del Mundo de esa disciplina que se disputará en la estación canadiense de Big White (Columbia Británica) el próximo día 25, explicó a EFE antes de volar hacia Canadá que "no" sabe "qué pasará", pero que cada vez que compite lo hace "al cien por cien".

Nacido hace 28 años en Ceuta, Regino, que compite por la federación andaluza; se fracturó dos huesos -el semilunar y el escafoides- de la muñeca izquierda y dos vértebras (la L1 y la L2), al lesionarse a finales de septiembre cuando se entrenaba en la estación suiza de Saas Fee. "Estoy bien. La verdad es que físicamente me encuentro muy bien, para el parón tan grande que he tenido; he estado entrenando mucho las últimas semanas, para llegar de la mejor manera posible", indicó a Efe Regino, justo antes de viajar a Canadá; donde, antes de competir en Big White -a unos 200 kilómetros de la olímpica Vancouver-, completará una concentración en Sunshine Village, en Banff (Alberta).

"NO ESTOY EN MI MEJOR MOMENTO, LOGICAMENTE; PERO ME ENCUENTRO BIEN Y TENGO MUCHAS GANAS"

"No estoy en mi mejor momento, como es lógico, porque mi pretemporada en nieve se redujo a cuatro días, prácticamente. Después de estar dos meses y medio parado, he tenido apenas un mes y poco para ponerme lo más fuerte posible. Pero estoy bien, me encuentro fuerte", dijo.

"Psicológicamente estoy con muchas ganas, sobre todo de probarme, después de esta pretemporada tan rara debido al asunto de mi lesión. La rehabilitación ha ido muy bien; no ha sido muy pesada. Por suerte, en lo que respecta a la lesión de espalda, en mes y medio ya estaban soldadas las dos vértebras. Luego, tuve que descansar otras tres semanas por el tema de la muñeca. Así que cuando empecé a ejercitarme, la espalda no me daba problemas y he podido entrenar fuerte" explicó a Efe el 'rider' de Sierra Nevada, que, debido a su lesión, se perdió las dos primeras pruebas de la Copa del Mundo, disputadas en diciembre en Montafon (Vorarlberg, Austria) y en Cervinia (Italia).

"EN LA MUÑECA AÚN TENGO ALGUNA MOLESTIA, PERO NO HA SIDO UNA RECUPERACIÓN PESADA"

"En la muñeca aún tengo alguna molestia, sobre todo algún que otro problema de movilidad; me sigue molestando algo, pero más que por la lesión en sí, es por el tiempo de inmovilización", apuntó.

"No ha sido una recuperación pesada, pude ir al gimnasio y meterme caña. Ha sido muy llevadero", explicó Regino, que hace dos años se convirtió en uno de los únicos cuatro medallistas olímpicos invernales que cuenta en toda su historia España. Los hermanos Paco y Blanca Fernández Ochoa, ya fallecidos, ganaron oro y bronce en los eslalon de esquí alpino de Sapporo'72 (Japón) y Albertville'92 (Francia), respectivamente; mientras que el patinador artístico madrileño Javier Fernández capturó otro bronce olimpico poco después de que lo lograra el ceutí en los citados Juegos de PyeongChang.

"Por suerte, antes de la competición haremos una concentración de varios días (en Sunshine) y tendré varias jornadas de entrenamientos allí antes de la competición, con otros equipos de la Copa del Mundo; en nieve y con un circuito", comentó Regino, que en los Mundiales de 2017 se proclamó subcampeón mundial por equipos junto al vasco Lucas Eguibar, la otra figura del equipo estelar de la federación española.

"EN LA CONCENTRACIÓN PREVIA HAY OTROS EQUIPOS Y ME PODRÉ COMPARAR CON LUCAS (EGUIBAR)"

"Además, tengo la suerte de que en esa concentración está Lucas (Eguibar), que está muy fuerte; y así podré compararme con él y podré ver dónde estoy realmente, y cómo me encuentro", explicó a Efe el medallista olímpico antes de volar este lunes desde Madrid a Canadá.

"En Canadá, lógicamente, no puedo decir ahora si mi objetivo es ganar; o qué es lo que me juego allí. Pero cada vez que voy a una competición voy a dar el cien por cien", indicó.

"IRÉ A POR TODAS, SIEMPRE Y CUANDO LA CABEZA LO PERMITA. LA CABEZA JUEGA SIEMPRE UN PAPEL IMPORTANTE"

"Ya me perdí las dos primeras pruebas de la Copa del Mundo, así que iré a tope, siempre y cuando la cabeza me lo permita. Porque en toda esta historia la cabeza juega siempre un papel muy importante", comentó a Efe Regino, que siguió por televisión las dos primeras pruebas de la competición de la regularidad.

"He visto las dos pruebas, la de Montafon y la de Cervinia. Y lo que está claro es que no hay un favorito claro. No hay nadie por encima del resto y la competición está muy igualada", opinó.

"QUE LA COPA DEL MUNDO ESTÉ MUY IGUALADA ME VIENE BIEN; EL GLOBO VA A ESTAR MUY REÑIDO"

"Que la competición esté muy igualada a mí me viene bien, al haberme perdido un par de pruebas. Si consigo ponerme arriba, puedo recuperar los puntos que perdí en esas pruebas", explicó a Efe, antes de viajar a Norteamerica, el campeón ceutí, afincado en Mijas (Málaga).

"Creo que este año el Globo de Cristal va a estar muy reñido. Y el que se lo quiera llevar va a tener que luchar mucho", añadió.

"PARA MÍ LA MÁS IMPORTANTE SERÁ LA DE SIERRA NEVADA, PERO TODAS LAS PRUEBAS LO SERÁN ESTA TEMPORADA"

Regino espera estar a tope a principios de marzo, cuando la Copa del Mundo haga parada y fonda en la estación andaluza de Sierra Nevada (Granada), que albergó para España los Mundiales de esquí alpino de 1996, 21 años antes de organizar, de forma conjunta, los de snowboard y freestyle (esquí libre o acrobático).

"Obviamente, quiero estar a tope para esa prueba. Para mí la de Sierra Nevada es la prueba más importante del año", manifestó a Efe el campeón ceuti. "Pero al ser una temporada sin Mundiales y sin Juegos, todas las pruebas de la Copa del Mundo aumentan su importancia, al ser la única competición que hay", precisó.

Adrian R. Huber