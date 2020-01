Square Enix retrasa "Final Fantasy VII Remake" y "Marvel's Avengers"

Madrid, 15 ene (EFE).- La japonesa Square Einx retrasará un mes, hasta el 10 de abril, el lanzamiento mundial de "Final Fantasy VII Remake", uno de los videojuegos más esperados del año, y hasta el 4 de septiembre, cuatro meses después, el de "Marvel's Avengers".

"Sabemos que muchos jugadores esperan el lanzamiento de 'Final Fantasy VII Remake', y han esperado pacientemente. Para garantizar que entregamos un juego de acuerdo a nuestra visión y la calidad que merecen, hemos decidido posponer el lanzamiento" ha señalado Yoshinori Kitase, productor del videojuego en un comunicado.

El creador, que fue miembro del equipo responsable del lanzamiento en 1997, asegura que toman esta "difícil" decisión para dar un pulido final al proyecto y ofrecer la mejor experiencia posible.

El videojuego, que estaba previsto para 3 de marzo (Ps4) y ya se puede jugar en Xbox y Nintendo Switch, es uno de los más importantes de los seguidores de la saga, y forma parte de la estrategia de la compañía de reeditar sus capítulos.

Square Enix, que distribuye los dos títulos, también ha retrasado el lanzamiento de "Marvel's Avengers" (PC, Xbox One y Ps4), un proyecto desarrollado por el estudio estadounidense Crystal Dynamics ("Shadow of the Tomb Raider"), que se iba a lanzar el próximo 15 de mayo, y que se retrasa cuatro meses.

Scot Amos & Ron Rosenberg han decidido "tomar la difícil decisión" de posponer el videojuego para ofrecer "la mejor experiencia" de juego posibles para "Marvel's Avengers".

Según los responsables del videojuego, el retraso permitirá "afinar y pulir el juego" en los estándares que los fans "esperan y merecen". "Somos conscientes de lo que significan estos superhéroes para nosotros y para sus fans", aseguran.