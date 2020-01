Fernando Alonso, tras volcar su coche en el Dakar: "No nos rendimos"

Shubaytah (Arabia Saudí), 15 ene (EFE).- El piloto español Fernando Alonso (Toyota) aseguró este miércoles que no se rinde después de haber volcado su coche durante la décima etapa del Dakar al atravesar una duna.

"Esta es una carrera dura y te lo demuestra cada día, pero no nos rendimos. No hemos venido a pasear, salimos a la carrera, intentamos hacer buenos tiempos, ganar etapas y hacerlo bien que es lo que nos gusta hacer", comentó Alonso al terminar la etapa.

El campeón de Fórmula 1 explicó que en esta etapa arriesgó con la intención de lograr su primera victoria en el rally, objetivo que se había marcado después de haber quedado segundo en la octava etapa.

"Salí fuerte. Hoy era un día que quería ganar la carrera, me gusta intentar las cosas, se puede fallar, pero lo que no se puede es no intentarlo", dijo Alonso.

El asturiano consideró que, a pesar de todo, ha sido un buen día porque solo perdió una hora y pudieron llegar al campamento del final de la etapa antes del anochecer para poder reparar el 4x4 con las piezas que traiga el camión de asistencia.

De la reparación deberán encargarse tanto él como su copiloto Marc Coma ya que esta es la etapa maratón, donde los competidores no disponen de mecánicos para hacer las reparaciones necesarias.

"Creo que la noticia es que estamos aquí y que estamos decimocuartos en la general. Es nuestro primer Dakar y seguimos corriendo. Hemos tenido un pequeño traspiés", indicó Alonso.

El asturiano recordó que en la segunda etapa perdió dos horas y media para reparar la rueda que se le rompió al chocar con una piedra en medio de una nube de polvo y señaló que esta vez apenas emplearon una hora para arreglar algunas cosas.

"Cambiamos un brazo de la suspensión porque el coche iba un poco raro y poco a poco hicimos kilómetros para llegar a meta. En la segunda mitad, el coche iba al cien por cien pero se neutralizó por problemas en la carrera, y mejor para nosotros para tener un poco más de tiempo ahora", apuntó.

Alonso afirmó que está deseoso de partir a la undécima y penúltima etapa del Dakar y así estar más cerca de terminar su primera edición de este rally, un objetivo para el que se entrenó los últimos siete meses con intensidad ya que es una disciplina del automovilismo completamente nueva para él.