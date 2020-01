La Policía y la Guardia Civil descartan redes de explotación de menores en Mallorca

Palma, 15 ene (EFE).- La Policía y la Guardia Civil descartan que existan en Mallorca redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores, pero sí han detectado "casos aislados" de personas que prostituyen a adolescentes que residen en centros tutelados por el Consell de Mallorca.

Así lo ha explicado la jefa de Coordinación sobre Violencia Contra la Mujer de la Delegación del Gobierno, Julia Vázquez, tras una reunión convocada por la institución insular después de hacerse público que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía en los últimos años 16 casos de menores explotadas residentes en centros de tutela.

La Fiscalía de Baleares ha informado poco después de que ha abierto diligencias de investigación penal "sobre los supuestos casos de tráfico de drogas y prostitución que afectan a menores de edad dependientes IMAS".

En el encuentro entre responsables de cuerpos de seguridad y el Consell de Mallorca se ha puesto de manifiesto que la prostitución de menores no es un problema circunscrito a menores tutelados por el IMAS, sino que afecta a niños y adolescente de cualquier condición social, según ha destacado la consellera de Presidencia e Igualdad de Mallorca, Teresa Suárez.

Desde 2014, la Guardia Civil ha llevado a cabo en Mallorca diez operaciones contra la prostitución de menores y la Policía Nacional contabiliza en los últimos años catorce actuaciones, intervenciones no circunscritas al ámbito de los adolescentes bajo tutela.

"Estos delitos afectan a cualquier menor, venga de la condición de que venga", ha indicado Vázquez, que ha subrayado la importancia de preservar la intimidad de los menores y la eficacia de las investigaciones limitando al máximo la información pública sobre estas operaciones. "Por interés del menor, no podemos dar más", ha enfatizado.

Ha insistido en que los casos detectados por el IMAS se abordan de la misma forma que cualquier otro y ha asegurado que la colaboración de las fuerzas de seguridad con la institución insular ha facilitado actuaciones policiales con varios detenidos puestos a disposición de la justicia.

"No hay una red, son actos que se han dado y se han detectado muchos más porque hay medios para detectarlos", ha manifestado la representante de la Delegación del Gobierno.

También ha puesto el acento en que existen recursos para hacer aflorar la explotación de menores tutelados el presidente del IMAS, Javier de Juan, quien ha rechazado que se haya producido un repunte de los casos de adolescentes prostituidos en los últimos años.

De Juan ha incidido que el abuso y la prostitución de menores es "una lacra social que afecta a todos", no solo a los chicos bajo tutela institucional por desamparo familiar, y ha explicado que en el caso de la niña de 13 años que denunció una violación en grupo en Nochebuena, residente en un centro tutelado, se han adoptado las medidas previstas en el protocolo de actuación.

Los centros de menores tutelados no pueden aplicar medidas privativas de libertad ni pueden supervisar sus actividades cuando están fuera, con permiso o no, ha indicado el máximo responsable del IMAS, para quien el protocolo no ha fallado.

El Consell de Mallorca constituirá una comisión para sumar a entidades privadas que trabajan en el ámbito de menores, ayuntamientos y otras instituciones a la tarea de coordinación que ya vienen realizando el IMAS, Policía y Guardia Civil para velar por la seguridad de los menores tutelados.

De Juan espera que la situación generada por el caso de la agresión sexual grupal y la denuncia que la víctima ha hecho sobre la prostitución de menores en su situación "sirva para sensibilizar a la sociedad y poner el foco en lo que es importante, que es que existen consumidores de este tipo de hechos".

"No podemos permitir poner el foco sobre los menores (...), no podemos victimizarlos por segunda vez ante este tipo de situaciones", ha abundado el presidente del IMAS.

En esa idea ha insistido la consellera de Presidencia del Consell de Mallorca, Teresa Suárez, que ha pedido "responsabilidad a todos los medios de comunicación" para dejar de detallar comportamientos de las víctimas y poner el foco en los agresores.