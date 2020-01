Echenique refrenda a Dolores Delgado: "El tiempo de los reproches pasó"

Madrid, 15 ene (EFE).- El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha refrendado la propuesta de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado y, aunque mantiene que el sistema de elección debería ser otro, ha pedido para ella una oportunidad: "El tiempo de los reproches pasó".

En la rueda de prensa con la que se ha estrenado como portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Echenique ha suscrito las palabras con las que el vicepresidente Pablo Iglesias cerró filas anoche con Pedro Sánchez en su propuesta como fiscal general del Estado de una ministra a quien Podemos pidió la dimisión por haberse reunido con el excomisario José Manuel Villarejo.

Echenique ha asegurado este miércoles que Dolores Delgado pidió disculpas y se ha mostrado convencido de que la propuesta es "conforme a derecho", pero preguntado sobre la posición de Unidas Podemos de que la fiscal general no sea elegida a dedo, ha respondido: "No ha variado, somos gente de principios, pero en España no hay mayorías absolutas".

Y ha incidido en que es "materialmente imposible" que se lleve a cabo el programa de un único partido en una coalición. "Hay que llegar a acuerdos y ceder todas las partes", ha indicado además de asegurar que "hay mejores métodos para elegir al Fiscal General del Estado, pero el que hay vigente es el que es".

Hay voces que en su opinión intentarán meter cizaña entre ambos partidos pero se ha mostrado convencido de que "esos intentos no van a tener resultado" porque "la relación entre ambos socios es buena y hay una voluntad compartida de colaborar".

Y preguntado sobre su posición personal como portavoz, Echenique ha respondido que "es una persona que tiene la formación que se requiere" a la que hay que dar "una oportunidad y ver su desempeño".

Por otro lado, preguntado sobre la situación de los eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín ha asegurado que "lo primero es que se estudie el caso la comisión de Justicia de la Unión Europea", algo que "no va a ocurrir pasado mañana". "Va a llevar su tiempo y vamos a hablar con nuestro socio de Gobierno", ha dicho.

Además, Echenique se ha referido a las declaraciones de ayer en las que Iglesias dijo que nadie le ha cuestionado por ser pareja de Irene Montero, algo que -explicó- a ella sí le sucede porque ambos estén en el Consejo de Ministros. Echenique considera "una obviedad" que tras ese cuestionamiento hay machismo.

"Se sigue el principio de idoneidad para seleccionar a las personas que ocupan carteras ministeriales, se piensa en los mejores", ha asegurado Echenique, que ha recordado que también en el Gobierno de Sarkozy hubo una pareja.

Sobre las palabras de Iglesias en las que dijo que Ana Botella era una alcaldesa de Madrid "esposa de" y "nombrada por", Echenique ha preferido no entrar a "comentar las palabras de Pablo en un contexto distinto".

"Respecto a nuestras contradicciones no voy a entrar", ha dicho, si bien después ha asegurado que entre ambas circunstancias hay "muchas diferencias", que no ha citado.