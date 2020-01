Paso gigante de Sainz, traspié de Alonso y salto de Barreda

Shubaytah (Arabia Saudí), 15 ene (EFE).- Carlos Sainz dio este miércoles un paso de gigante en la competición de coches al ganar la décima etapa del Dakar y alejarse de sus rivales, Fernando Alonso tuvo un traspié al volcar su vehículo y, en motos, Joan Barreda se reivindicó al ganar la etapa, un triunfo que llevaba cuatro días acariciando.

Sainz salió a la antepenúltima etapa con solo 24 segundos de ventaja sobre sus rivales más directos y acabó el día con más de 18 minutos de renta, una diferencia que puede ser casi definitiva en un rally tremendamente igualado desde el inicio, aunque el piloto español se resiste a dar la carrera por sentenciada.

"Prudencia total. Esto demuestra que puede cambiar en cualquier momento", dijo Sainz, que en los dos días anteriores había visto reducido a la mínima expresión un colchón de 10 minutos sobre el catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) y de 19 respecto al francés Stéphane Peterhansel (Mini).

A falta de dos etapas para la meta final, Sainz parte en una posición muy favorable para sumar una estatuilla más del tuareg tras las conseguidas en 2010 y 2018.

LECCIÓN DOBLE

Lo hizo con una lección doble en el "Cuarto Vacío" de Arabia Saudí, un extenso desierto de 650.000 kilómetros cuadrados donde se desarrolló la etapa, entre Haradh y Shubaytah, en la que Sainz ganó a Al Attiyah en las dunas, la especialidad del catarí.

Primero fue la lección del piloto, que, bajo presión, llevó el buggy de Mini a fondo, como si de un rally de velocidad se tratase, y luego la del copiloto Lucas Cruz, cuya acertada lectura del "roadbook" (hoja de ruta) dio el golpe de efecto.

Sainz iba siguiendo las huellas de Peterhansel y Al Attiyah, que habían salido antes que él, pero estos se desviaron del rumbo y el madrileño no cayó en el mismo error, encontró la ruta correcta y con ese hábil movimiento dejó el rally muy inclinado a su favor.

TRAMO CANCELADO

Luego la climatología también jugó a su favor, pues la organización optó por cancelar la segunda parte de la etapa por fuertes vientos y una gran cantidad de accidentes ocurridos en un terreno de dunas muy complicado, como también comprobó Sainz al chocar la parte delantera de su buggy en un gran salto.

Por un momento cundió la preocupación, pues esta era la etapa maratón, donde los competidores no disponen de mecánicos y cualquier reparación debe hacerla la propia tripulación. Por ello, era doblemente importante conservar el vehículo y la mecánica.

"La visibilidad era muy mala, había un poco de tormenta de arena y la verdad es que no era un sitio muy agradable, sobre todo teniendo que arriesgar", explicó Sainz.

APARATOSO VUELCO DE ALONSO

El doble campeón del Dakar restó importancia al accidente que tuvo en la etapa Fernando Alonso (Toyota), cuyo coche volcó y dio dos vueltas de campana al atravesar una duna cuando solo había transcurrido un kilómetro del tramo cronometrado de la etapa.

"Está haciendo un Dakar fantástico y tiene que estar contento, independientemente de lo que haya ocurrido hoy", dijo Sainz.

El vuelco obligó a Alonso a detenerse durante alrededor de una hora para cambiar algunas piezas y luego reanudar la marcha sin parabrisas, que quitaron a patadas entre él y su copiloto Marc Coma.

Era la peor forma de comenzar una etapa maratón, pero Alonso se lo tomó con filosofía, pues reconoció que arriesgó, ya que su objetivo era ganar una etapa en su debut en el Dakar.

"Salí fuerte. Era un día en que quería ganar. Me gusta intentar las cosas. Se puede fallar, pero lo que no puede es no intentarlo", dijo Alonso.

Tras comer algo al llegar al campamento en Shubaytah, un rincón del desierto de Arabia próximo a la frontera con los Emiratos Árebes Unidos, Alonso estuvo reparando su Toyota Hilux junto a Coma hasta bien entrada la noche para poder partir a la undécima etapa.

También fue una jornada difícil para Joan 'Nani' Roma (Borgward), que rompió la caja de cambios en mitad de la etapa y sumó otra jornada más de imprevistos en su nuevo coche.

BARREDA ACELERA

En motos Joan Barreda (Honda) firmó su primera victoria de etapa en este Dakar y la vigésimo cuarta de su carrera, un triunfo que le había resistido en los tres últimos días, donde había finalizado siempre entre los tres primeros.

El de Torreblanca (Castellón) ha ido de menos más en este Dakar tras mejorar de un fuerte golpe en las costillas sufrido en la primera semana y anunció que apretará por llegar a los últimos kilómetros del rally con opciones de ganarlo, de momento lejanas al estar tercero en la general, a 27 minutos del líder Ricky Brabec (Honda).

En quads, el chileno Ignacio Casale cometió el primer error grave en todo el rally y vio reducida su ventaja como líder de la clasificación a 16 minutos sobre el francés Simon Vitse, mientras que en los UTV (buggys ligeros) su compatriota Francisco 'Chaleco' López también tuvo un día torcido y ahora está a más de una hora del líder.

Fernando Gimeno