UGT se opone a un acuerdo que deje el grueso de la subida del SMI para 2023

Madrid, 16 ene (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegura en una entrevista con Efe que no aceptará un acuerdo que deje para el final de la legislatura "el grueso" de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que, según sus cálculos, debe alcanzar los 1.250 euros en 2023.

Álvarez coincide con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en que fijar una cuantía de 1.000 euros "sería un buen punto de partida" para este año.

"UGT no va a adoptar una fórmula que deje todo el aumento para los últimos años", asegura Álvarez, porque el acuerdo podría romperse si la legislatura no dura cuatro años o si la economía no mantiene "un crecimiento razonable".