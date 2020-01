El Gobierno, "orgulloso" de que una mujer dirija por primera vez la Guardia Civil

La nueva directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ex subdelegada del Gobierno en Málaga, ha asegurado este viernes tras su nombramiento como primera mujer al mando de este cuerpo que "no es lo más importante ser la primera; quizás lo más importante es no ser la única o la última" y ha destacado su "enorme orgullo" por ser pionera en el puesto . EFE/Carlos Díaz