El “total look white” conquista la moda urbana

Madrid, 17 ene (EFE).- La llegada del invierno no solo ha traído consigo días grises, noches largas y bajas temperaturas, sino que el “total look white” se ha impuesto en las calles dando luminosidad a los meses más oscuros de todo el año. Un color que ha dejado de pertenecer a los armarios primaverales y veraniegos para meterse de lleno en las colecciones de invierno. El “street style” y las pasarelas de moda lo han confirmado: los meses de frío apostaremos todo al blanco.

En vestidos, pantalones, jerséis, abrigos, chaquetas o zapatos, el color más albino de toda la gama cromática se ha convertido en un imprescindible para combatir el frío invierno. Entre muchas de sus ventajas, una de ellas es la facilidad para mezclar estampados en zapatos o complementos para hacer contraste, o preferir seguir la línea del binomio y dar un toque oscuro al “look” con algún accesorio.

Tom Ford, Carolina Herrera, Chanel, Jacquemus o Alberta Ferretti son algunas de las firmas que en sus últimas colecciones, vistas en pasarela, han apostado por estilismos monocromáticos en los que el blanco ha sido el principal protagonista en su versión más minimalista, como la que se vivió en la década de los 90.

Pero ya es bien sabido que hasta que una nueva corriente de estilo no llega a las calles no se convierte en tendencia y los “looks” de las “influencers” y “celebrities” son la prueba definitiva de que el blanco se ha impuesto ante los demás colores de la gama cromática.

Chiara Ferragni ha sido una de las primeras en apostar todo al blanco. En looks de día, de noche, para ir a esquiar o para salir a dar una vuelta con su familia… la italiana, considerada una de las principales precursoras de las tendencias actuales, ha caído rendida al “total look white”, siendo un abrigo de pelo blanco una de las prendas básicas de sus últimos estilismos.

Kim Kardashian ha lanzado una nueva línea de pijamas con su firma Skims en la que un “total look white” ha sido considerado por la empresaria como el conjunto estrella de la colección, compuesto por un pantalón acampanado, un top y un batín tipo albornoz, algo que demuestra que el blanco no solo se ha colado las calles, sino también en las camas.

Para la fiesta inauguración de la firma Name the Brand de María Pombo, la “influencer” no solo arriesgó con un estilismo albo, sino que se enfundó un traje de dos piezas, de su marca, compuesto por una “blazer” y un pantalón, siendo unas sandalias de tiras plateadas lo que dieron una pincelada de contraste al “outfit”.

Pero si el traje femenino tuviese que tener algún nombre, sería el de Nieves Álvarez, puesto que es habitual ver a la presentadora luciendo un dos piezas para multitud de ocasiones. Una de sus últimos estilismos estuvo protagonizado por un traje “total white” de la firma Avellaneda compuesto por camisa, pajarita, chaleco, pantalón de pintas y americana de cola.

Pruebas que demuestran que el blanco ha teñido los armarios de noche y de día, posicionándose como una de las tendencias que más está arrasando en la calle.

Clara Salgado