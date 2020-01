Laia Sanz, al acabar décimo Dakar: "Si me lo dicen hace 10 años, no me creo"

Qiddiya (Arabia Saudí), 17 ene (EFE).- La piloto de motos española Laia Sanz (Gas Gas) manifestó este viernes su alegría por haber completado su décimo Dakar de manera consecutiva y ampliar su récord de cero abandonos en una década continua de participaciones en el rally más duro del mundo.

"Si me lo dicen hace diez años, no me lo creo", comentó Sanz tras pasar por el podio de meta, donde terminó en la decimoctava posición.

La piloto catalana señaló que haber acabado por décima vez el Dakar "es lo positivo" de esta edición para ella ya que se encontró con una serie de dificultades que le impidieron poder buscar su objetivo de quedar al menos entre los quince primeros.

Laia Sanz, además, suma ya diez ocasiones como primera mujer en la clasificación general final de motos del Dakar.

"Me siento muy contenta porque, a pesar de haber tenido dificultades en toda la carrera, he sabido sacarlas adelante y llegar al final, que es lo que quería", indicó Sanz.

Entre esas dificultades estuvo una caída en la segunda etapa que no le hizo rendir al cien por cien hasta después de la jornada de descanso, pero en la segunda semana de competición se encontró con etapas donde primaba la velocidad, algo poco común en el Dakar.

"La primera semana fue muy bonita pero creo que habría que poner un poco más de navegación y que pasen cosas, porque al final lo único que pasaban eran caídas", señaló.

Sanz apuntó que esperaba que en la segunda semana de carrera hubiese mucha arena y dunas pero lo que predominó fueron las llanuras secas de tierra dura, donde se hacían muchos kilómetros en línea recta.

"Yo espero que cambie. Hay que felicitar a la organización por un lado, ya que el 'roadbook' (hoja de ruta) estaba muy bien hecho, y por eso también no nos hemos perdido, hace falta más navegación", repitió.

A todas esas circunstancias se agregó la muerte del piloto portugués Paulo Gonçalves (Hero), que falleció por una fuerte caída durante la séptima etapa durante uno de esos tramos diseñados para hacerlos a todo gas.