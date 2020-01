El diálogo entre Honduras y la OEA concluye sin un consenso para renovar la Maccih

Tegucigalpa, 17 ene (EFE).- El Gobierno hondureño informó este viernes de que el diálogo iniciado con la Organización de Estados Americanos (OEA) para una segunda etapa de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) concluyó sin ningún acuerdo entre las partes.

En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, el Gobierno "lamenta que a pesar de los esfuerzos" realizados para que el Secretaría General de la OEA acompañará al país en la "propuesta de construcción de un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho, no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio".

El convenio de creación de la Maccih fue suscrito en enero de 2016 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con una vigencia de cuatro años, contados a partir de la fecha de su rúbrica.

La Maccih es la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro y su mandato concluirá el próximo domingo.

El Gobierno hondureño indicó que en la construcción de un nuevo convenio es importante considerar elementos como "las denuncias de algunos sectores sociales económicos y políticos en Honduras, en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la Misión".

Esas opiniones se interpretaron como "excesos en sus facultades convencionales, derivando en las denuncias de supuestos afectados, quienes alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales, así como la suplantación de las facultades constitucionales y legales e independencia de actuaciones de las instituciones del Estado en lo que tiene que ver con la justicia penal", agregó la Cancillería hondureña.

La Corte Suprema de Justicia y el Parlamento hondureño manifestaron sus observaciones sobre la aplicación y alcances del convenio que dio origen a la Maccih.

El poder Ejecutivo, añade la Cancillería, "no puede dejar de valorar" la opinión de la Procuraduría General de la República sobre que toda extensión de un tratado internacional debe ser aprobada por el poder Legislativo, aunque el texto no sea modificado.

El Gobierno de Honduras y la OEA iniciaron a finales de diciembre de 2019 en Washington una mesa de diálogo sobre la segunda etapa de la Maccih, la que continuaron la semana pasada a puerta cerrada en Tegucigalpa.

El propósito de la mesa de diálogo era lograr "un nuevo convenio de apoyo de la OEA que coadyuve en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras y el fortalecimiento del Estado de derecho, tomando en consideración las lecciones aprendidas durante el período de vigencia del convenio que da sustento a la Maccih", enfatizó.

No obstante, el Gobierno hondureño lamentó "no haber alcanzado previo a la expiración del convenio" de la Maccih, "la construcción de un mecanismo en el marco de la Constitución de Honduras y el Derecho Internacional, que permitiese no interrumpir en el tiempo la colaboración de la SG/OEA a Honduras".

Reiteró además su compromiso en el combate a la corrupción y la impunidad y aseguró que "buscará todos los mecanismos legales e institucionales para lograr la plena adopción de los instrumentos internacionales de combate a la corrupción".

"Con las lecciones aprendidas y con el acompañamiento de los cooperantes amigos, seguiremos trabajando en una nueva propuesta ante la OEA y otras organizaciones internacionales, y países amigos que son referentes mundiales en sistemas de transparencia y en el combate contra la corrupción", señaló la Cancillería hondureña.

El Gobierno hondureño reafirmó su "firme compromiso" para continuar "trabajando en la construcción de mecanismos más integrales que permitan seguir fortaleciendo las instituciones hondureñas y avanzar como sociedad en la prevención y el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras".

Además, agradeció a la Secretaría General de la OEA y a los países donantes por su apoyo "a buscar esquemas de cooperación que ayuden en el combate a la corrupción e impunidad en Honduras".