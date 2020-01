El libro "Nuestros hijos en la red" invita a los padres a la prevención digital

Logroño, 19 ene (EFE).- El libro "Nuestros hijos en la red. 50 cosas que los padres deben saber", de la inspectora de Policía y referente en ciberseguridad en España, Silvia Barrera, invita a los padres a "una buena prevención digital a través de una serie de pautas dirigidas a que sus hijos naveguen en la red con seguridad".

Así lo ha detallado en una entrevista con Efe, en Logroño, tras publicar este nuevo trabajo, que ha coincidido con el reconocimiento que le ha concedido la revista de ciberseguridad "CSO España, ComputerWorld" por su trayectoria profesional en su lucha contra el cibercrimen durante quince años en la Policía Nacional y su compromiso con una sociedad digital más segura y confiable.

El libro trata de ser "una guía clara que enseña a los padres todo lo que deben saber para ayudar a sus hijos a navegar con seguridad, porque una buena prevención digital es una fuente de tranquilidad familiar", ha detallado Barrera, quien actualmente es la jefa del Grupo de Investigación Tecnológica de la Jefatura de Policía de La Rioja.

"Internet es más segura que nunca", ha precisado Barrera, quien, desde su experiencia de 15 años en la lucha contra el cibercrimen, se muestra convencida de que "el problema es que el uso que hace el usuario de ella no es seguro".

Entre los 50 consejos que Barrera introduce en la publicación -su tercer libro en esta materia- destaca la edad a la que un menor se le debe dar un móvil", que es una cuestión "importante", pero no lo más importante porque, desde su punto de vista, "hay otros condicionantes alrededor del menor, que los padres deben saber".

Entre ellos, cita el medio en el que el menor se nueve; aplicarle unas normas, explicarle las consecuencias que puede tener si no las cumple y tener controlado a qué dispositivo se va a conectar.

"¿Es prudente publicar información de mis hijos en internet?", es alguna de las preguntas que se hacen los padres ante sus hijos y a los que trata de responder en esta publicación.

Sobre este aspecto, Barrera incide en la importancia de que los padres tengan un control sobre la navegación de sus hijos en la red, consultar sus historiales y "cómo, de forma constructiva, hacer un perfil en las redes sociales".

Trata también de responder a cuestiones como el "sexting" y las consecuencias legales de difundir fotos e imágenes de menores entre menores, la procedencia de un contenido viral o qué consecuencias puede tener la comisión de un delito por parte del menor en la red, entre otras cuestiones.

También ha precisado que una de las razones que le han motivado a preparar este nuevo trabajo es instruir a los padres en "una buena prevención digital".

"Muchas cosas negativas que ocurren e internet -ha asegurado- se deben a la falta de prevención, conocimiento y a una excesiva confianza de que todo vale en internet y a que no pasa nada".

Ha asegurado que el componente tecnológico "va muy rápido", y ha indicado que, "aunque cada vez hay más aplicaciones en internet, los riesgos son los mismos y el conocimiento de los padres va muy por detrás de los menores", lo que explica "la necesidad de gestionar esta difícil etapa que a los padres toca vivir".

Un 80 % de las consecuencias negativas, de los contenidos tóxicos que consumen los menores -ha precisado- se pueden evitar con herramientas, supervisión y una educación.

Además, "no siempre podemos recurrir a la Policía, ya que, a veces, la intervención policial solo se centra en lo que es el delito y lo que no, sin prestar atención al lado humano de la realidad que se genera y no todo requiere una respuesta penal", ha precisado.

Barrera ha concluido que en el ámbito de la investigación del cibercrimen y la ciberseguridad "no hay día que no digas ¡qué listos son los malos!, que siempre encuentran una forma de engañar y ganar dinero" porque es un mundo muy rentable y "cada vez va a haber más denuncias" a este respecto.

