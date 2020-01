Casado argumenta sobre el pin parental que los hijos "son de los padres"

Madrid, 20 ene (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha argumentado este lunes que los hijos "por supuesto que son de los padres" y estos tienen la "responsabilidad" para elegir sobre la educación con mecanismos como el 'pin parental', que ha circunscrito a las actividades extraescolares.

En una entrevista en Antena 3, también ha asegurado que esta autorización de los padres, que da la posibilidad de vetar charlas para sus hijos en los colegios sobre asuntos como la educación sexual, "no es nada de Vox" sino que el PP lo implantó hace 15 años en la Comunidad de Madrid y hace ocho meses en Murcia.

Y es ahora el Gobierno el que levanta la polémica al respecto como "una cortina de humo" en un Consejo de Ministros para no responder a las críticas sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, algo que "se les ha ido de las manos".

"La polémica no existe, siempre y cuando no haya un Gobierno socialcomunista que quiere imponer a los padres lo que tienen que enseñar a los niños", ha afirmado Casado, quien ha insistido en que no se trata de que un padre decida sobre "algo que está en el currículum" sino para actividades extraescolares.

Ha puesto como ejemplo de estas actividades que un padre podría no autorizar con el pin parental que funciona en la Región de Murcia que asistiera a "un taller de tauromaquia", y ha añadido que se trata de una cuestión de "libertad frente a adoctrinamiento".

De hecho, ha comparado la posición del Gobierno con la que tienen los regímenes comunistas, como el cubano, en los que "los niños son del Estado".

"Los hijos por supuesto que son de los padres. Nadie habla de propietarios, tú no posees a tu hijo, pero tienes la responsabilidad de todo lo que le pase, para elegir el colegio y que fuera del currículum oficial tu hijo va a la actividad extraescolar que tú quieres", ha concluido Casado.