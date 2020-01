Críticos urgen a Arrimadas a que desvele ya su equipo para liderar Ciudadanos

Madrid, 20 ene (EFE).- Dirigentes críticos de Ciudadanos y afiliados que apuestan por la renovación del partido quieren forzar que Inés Arrimadas ponga sus cartas boca arriba y desvele antes del 26 de febrero, cuando acaba el plazo para presentar candidaturas a la Asamblea general extraordinaria, cuál es el equipo que le acompaña para liderar la formación naranja.

Es el modo de saber si Arrimadas, la única candidata que se ha postulado por ahora, tiene verdadera voluntad de dar un giro al partido, han señalado a EFE fuentes de este sector crítico, o, como temen, va a ser un peón de la antigua dirección que lideraba Albert Rivera.

Tienen previsto reunirse estos días con agrupaciones locales, como está haciendo también la gestora de Cs, para tomar el pulso a las bases y recoger sus propuestas e inquietudes, porque creen que no habrá otro momento más idóneo para poder cambiar las cosas en Ciudadanos como el que brinda está Asamblea extraordinaria.

Por eso, están esperando también a ver si deciden finalmente presentar una candidatura alternativa a la de Arrimadas, a la que siguen viendo como la líder que puede reflotar el partido, pero siempre y cuando cambie el rumbo de la dirección, porque, si no lo hace -advierten-, Ciudadanos no saldrá "del coma" en el que se ha sumido.

En esta línea se sitúa el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que no acaba de dar el paso al frente pese a las acusaciones que está haciendo contra la dirección interina de Cs y la propuesta de partido para el futuro, a la que ha llegado a calificar de "leninista".

Según las mismas fuentes, además de que hay enfado entre la militancia por los últimos movimientos de la gestora, también hay nombres destacados del grupo europeo de Ciudadanos, al margen de Luis Garicano, en Cataluña, Murcia, Asturias, las dos Castillas y Andalucía que reclaman una renovación real y no una operación de maquillaje.

Por eso, llegado el caso, si no ven ese cambio de rumbo en Arrimadas, podrían sumar fuerzas y apoyar otras candidaturas alternativas, tal como apuntan las mismas fuentes.

Esta pasada semana se ha reactivado el malestar interno por los ceses de los portavoces de Asturias, Ignacio Prendes, y de Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel (los dos votaron en contra de la gestora continuista), aparte de otros cambios en varios territorios para cubrir las vacantes cuando quedan solo dos meses para el cónclave.

La gestora tiene potestad para llevar a cabo todos estos relevos y lo ha hecho con el argumento, en el caso de Prendes y De Miguel, de que estos puestos deben de ser ocupados por personas que tengan un cargo público u orgánico, algo que los estatutos no prevén en ningún momento.

No obstante, fuentes de la gestora han reconocido hoy que, de no haber mantenido una postura crítica con esta ejecutiva de transición, es probable que no hubiera habido "una demanda" para que fueran relevados.

El calendario de todo el proceso congresual, que culminará con la celebración de la Asamblea extraordinaria, los días 14 y 15 de marzo, arrancará el 26 de febrero con la presentación de las candidaturas al comité ejecutivo.

Cada candidatura será cerrada y estará integrada por un mínimo de 20 miembros y un máximo de 50 y deberá especificar el nombre del aspirante a presidir el partido y, al menos, el del secretario general.

El 27 de febrero se harán públicas las listas al Comité Ejecutivo, que podrán hacer campaña entre el 29 de febrero y el 6 de marzo.

La votación para elegir a la nueva dirección se celebrará el fin de semana del 7 y el 8 de marzo, el primer día para hacerlo telemáticamente y el segundo en urna. Será el 9 cuando se proclame la candidatura ganadora.