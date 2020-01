Santi Prego: "Como actor no puedes criticar al personaje"

Málaga, 20 ene (EFE).- Santi Prego, nominado al Goya al mejor actor revelación por su interpretación de Francisco Franco en "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar, ha asegurado este lunes que "como actor, no puedes criticar al personaje, y si lo criticas tienes que replantearte si vas a firmar ese contrato".

"Tienes que defenderlo. Es un poco como un abogado, si crees que es culpable deberías dejar el caso", ha afirmado el actor gallego en la presentación de una proyección en Málaga de "Mientras dure la guerra" enmarcada en los actos previos a la celebración en esta ciudad de la entrega de los Goya el próximo 25 de enero.

Ha explicado que los actores tienden "a ver a todos los personajes como personas humanas, que es lo que son, personas que aman y que tienen sus ideales".

Tras conseguir el papel en una prueba de reparto a la que se habían presentado una veintena de actores, empezó a investigar sobre el "Franco persona", algo "muy difícil porque llega un momento en que deja de ser una persona y pasa a ser una especie de institución".

"En la Fundación Francisco Franco me ayudaron mucho. Me acogieron bien, aunque no dije que era un actor que iba a interpretarlo, sino que me presenté como doctor investigador en artes escénicas".

Cuando en una segunda visita confesó que había rodado la película, su interlocutor en la Fundación le dijo que antes no pensaba verla porque temía que "denigrara" la figura de Franco, pero al saber que la haría él "iría a verla".

En el aspecto físico, la mayor dificultad fue recrear la voz de Franco, para lo que durante seis meses envió a Amenábar mensajes de audio de Whatsapp, un trabajo "laborioso por lo menudo".

Ha desvelado que el propio Amenábar "clava la voz de Franco", y en el trato directo con el cineasta descubrió a alguien "tímido, que habla poco y escucha mucho".

"Escucha mucho, y creo que esa es la forma de llevarte, porque no te sienes dirigido, de pronto lo estás haciendo y no sabes cómo has llegado ahí".

Prego considera que como actor no "interpreta", sino que "actúa", y quien interpreta, "que es darle sentido a las cosas, es el director, que te dice por dónde debes ir".

"Yo me dedico básicamente a jugar, y me gusta entenderlo así, porque me lo paso muy bien. El director no duerme por las noches, los actores sí".

Admite que ni él ni Amenábar pensaban que la película funcionaría tan bien en taquilla, después de "cuatro años buscando financiación y de entrar por la puerta de atrás" y parecer que una película sobre la Guerra Civil "es un tema que parece que no interesa, por ese discurso creo que interesado".

Antes de su estreno, el pasado 27 de septiembre, ya tenía "muy malas críticas, algo sorprendente porque no se había estrenado", según Prego, que cree que "más allá de todo ese ruido, necesitamos entendernos y escucharnos, y la película va de eso".

Sobre el hecho de estar nominado como actor revelación después de treinta años de carrera, reconoce que "es bonito que te revelen a cualquier edad, tanto personal como profesionalmente".

"En España soy una revelación en el sentido de que no soy conocido, pero he tenido la fortuna de hacer toda mi carrera en Galicia".

Asegura en tono jocoso que, si no le dan el Goya, no le dará al premio "ninguna importancia", y si se lo dan le dará "mucha", y de la gala del próximo sábado espera "mucho circo".

"Será mucho circo al que no estoy acostumbrado porque me defino como un trabajador del espectáculo y el mundo del espectáculo me resulta un tanto ajeno, pero será bonito e ilusionante".