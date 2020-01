Exceltur advierte de las graves consecuencias que tendrá revertir la reforma laboral

Madrid, 21 ene (EFE).- El presidente de Exceltur y el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, ha advertido de las "consecuencias muy graves" que puede tener para el empleo turístico la anunciada reversión de la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional.

Escarrer, durante la inauguración este martes del X Foro Exceltur, en el que también ha intervenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que esas medidas anularían los "mínimos elementos de flexibilidad" en un sector como el turismo que se caracteriza por la estacionalidad y que es intensivo en personal de baja cualificación.

Ha señalado que los empresarios turísticos no discrepan de lograr mayores avances en materia social laboral y lo han demostrado con las subidas salariales que se han hecho en los convenios durante estos años, pero consideran que estos avances deben ser sostenibles y no incidir en el empleo en un momento de desaceleración de la economía, en general, y del turismo, en particular.

Gabriel Escarrer ha dicho que en este Foro Exceltur los grupos turísticos que lo impulsan quieren comunicar mejor la contribución del turismo a la economía española, pues solo los 28 que están en Exceltur emplean a 220.000 trabajadores y facturan más de 30.000 millones de euros.

Asimismo, ha alabado ante Pedro Sánchez su decisión de renovar como ministra de Industria, Comercio y Turismo a Reyes Maroto y ha expresado su satisfacción por "el acento económico y la moderación que denotan las primeras declaraciones de su Gobierno", que confía que goce de la "máxima estabilidad".

Ha señalado que la desaceleración del crecimiento del turismo, que en 2019 ya ha estado 0,5 décimas por debajo del de la economía española, se mantendrá en 2020 y para ello ha señalado que hay que afrontar el nuevo escenario tras la recuperación de Turquía y de los destinos del norte de África y la pérdida de identidad por saturación de algunos destinos en España.

Ha recordado que Exceltur lleva veinte años trabajando en pro del turismo español, los mismos que lleva el país "sin abordar una ambiciosa y transformadora política turística de Estado", y ha reclamado que se dote a la Secretaría de Estado de Turismo de los medios humanos y presupuestarios que no ha tenido hasta ahora.

Escarrer ha explicado que hay que contar con nuevas métricas que superen las actuales "simplistas" y que están basadas en el "mero conteo" de la afluencia de turistas y del gasto turístico en destino por otras que midan bienestar social, calidad del empleo, impactos sobre el entorno y niveles de saturación.

Asimismo, ha señalado que hay que buscar cómo promover modelos más justos y redistributivos de la prosperidad que genera el turismo, que ayuden a recuperar la reputación social que tuvo y que ahora parece estar en entredicho.

Entre las peticiones que Escarrer ha hecho, en nombre de Exceltur al nuevo Gobierno, está un nuevo plan estratégico de refuerzo de la competitividad del sector turístico Turismo 2030, promover un Plan Renove a la renovación del litoral español en destinos maduros y estrategia de Estado para controlar el crecimiento, y efectos negativos de las viviendas de uso turístico no regladas.

En la apertura del Foro Exceltur también ha intervenido el presidente del comité organizador de la feria de turismo Fitur y de Iberia, Luis Gallego, quien ha recordado que el turismo es el principal aportador a la economía del país y la aviación lo hace posible en gran parte, al tiempo que ha afirmado que la crisis medioambiental es un problema que hay que afrontar y no se puede esperar sentados a ver qué pasa.

Por su parte, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, ha agradecido al Gobierno su receptividad para que España sea sede de una cumbre anual sobre el turismo y que se convierta en un "Davos del turismo".