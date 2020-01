Vox insiste: La libertad de educación es condición para apoyar los presupuestos

Madrid, 21 ene (EFE).- El secretario general de Vox y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha insistido este martes en que su formación aboga por que se respete la libertad de educación en los centros escolares de Madrid, y ese respeto será "condición necesaria" para apoyar los presupuestos de esta comunidad.

Así lo ha asegurado Smith en declaraciones a los medios tras un desayuno informativo al ser preguntado por si su formación va a condicionar su apoyo a las cuentas públicas regionales a que se apruebe alguna figura que permita a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres extraescolares en los que se aborden cuestiones morales.

El portavoz municipal madrileño se ha remitido a la postura defendida por la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, quien "ha dejado bien claro" que esa va a ser una "condición necesaria" para dar su apoyo a los presupuestos.

Una condición, ha seguido defendiendo, que Monasterio "tiene derecho" a imponer, y "lo hace en conciencia y en coherencia" con lo que Vox sostiene en toda España: que no se den charlas ideológicas, políticas o de contenido sexual a menores, y que se respete la libertad de educación.

"A diferencia de otros partidos, nosotros no decimos una cosa en Murcia y la contraria en Madrid; no proponemos respeto a la libertad lingüística en Madrid y no lo hacemos en Galicia, como hace el PP. Somos coherentes, tenemos un único discurso para toda España", ha subrayado.

El dirigente de Vox ha repetido que la Constitución avala que los padres puedan educar a sus hijos "de acuerdo con sus valores y su conciencia", y por ello pide que se pueda "preservar a los menores de cualquier adoctrinamiento, de tipo sexual" o también de tipo político, "como por desgracia sufren en grandes zonas de España como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o Baleares", si los padres quieren evitarlo.

Vox, ha continuado, defiende la libertad, y si unos padres quieren que un "lobby" acuda al colegio a contar a sus hijos "las excelencias de la ideología de género o del adoctrinamiento separatista", tienen derecho a que así sea, aunque "es lamentable que ocurra en una escuela".

"Pero son los padres los que deciden, nadie debería sorprenderse, eso es libertad. ¿Usted quiere que a sus hijos les den estas materias? Pues fenomenal", ha zanjado.

Nada tiene que ver con el hecho de que Vox defienda que en los colegios andaluces se aborde la caza "para su promoción y conocimiento", porque "aunque a los 'ecolojetas' les moleste", según Ortega Smith se trata de una "actividad muy noble cuando se hace de acuerdo con la ley" y "está probado" que si se respetan las normas contribuye a "preservar muchas zonas y a que se recuperen muchas especies", además de impulsar la economía de determinadas zonas rurales.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que en esta comunidad "no hay ningún tipo de adoctrinamiento" porque hay "libertad educativa y más del 90 % de los padres mandan a sus hijos al centro de su primera opción".

Para Almeida, "lo importante es que Vox ayude y coopere en la aprobación de los Presupuestos" autonómicos, algo "fundamental en estos momentos de incertidumbre", ha dicho tras asistir al mismo desayuno.

A su juicio, "poner condiciones" a los presupuestos en Madrid, donde los padres "no han denunciado que exista ningún problema de adoctrinamiento, no es lo más razonable; tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para aprobar los presupuestos", ha concluido.