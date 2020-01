El Mobile reafirma su apuesta por Barcelona y descarta irse a Madrid

El consejero delegado de la patronal organizadora del Mobile World Congress (MWC), John Hoffman, ha reafirmado su compromiso con Barcelona al asegurar que "estamos aquí y en el futuro nos quedaremos en Barcelona". Imagen del recinto ferial donde se celebra el Congreso Mundial de Móviles (MWC). EFE/Alberto Estévez/Archivo SPAIN TECHNOLOGY MWC 2015:A man checks his smartphone during the GSM Mobile World Congress (MWC) 2015 at the Fira Gran Via exhibition center in Barcelona, northeastern Spain, 02 March 2015. The MWC 2015 running from 02 to 05 March is the world's largest mobile event. EFE/Alberto Estevez