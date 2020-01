El PP denunciará a Torra por usurpación de poder si se mantiene en el cargo

San Sebastián, 23 ene (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado este jueves que Quim Torra "ya no es diputado autonómico" por lo que "no puede ser presidente" de la Generalitat y ha indicado que "si insiste" en mantenerse en el cargo lo "denunciará por usurpación" de poder, algo que extenderá al Gobierno "si no hace nada para cesarlo".