Ábalos: "Yo vine para quedarme y no me echa nadie"

Santiago de Compostela, 25 ene (EFE).- "Yo vine para quedarme y no me echa nadie", ha asegurado este sábado el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en relación a las críticas vertidas por su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Dalcy Rodríguez, en Barajas en la noche del domingo al lunes pasado.

Ábalos ha asegurado que la controversia "molesta" pero "no le impacta" porque, según ha asegurado, viene "de muy lejos", no como otros que están "de paso".

"Yo estoy en esto desde el año 76, no estoy en una aventura", ha asegurado el ministro de Transportes, que considera que si no fuese secretario de Organización del PSOE, su encuentro "no tendría tanto interés".

"Lo que tratan de atacar son unas siglas de 140 años de honradez", ha expresado.