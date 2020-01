Zidane mantiene la defensa de Bale y asegura que el lunes volverá al grupo

Madrid, 25 ene (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mantuvo su defensa del galés Gareth Bale, reconoció que es "poca cosa" su nueva lesión de tobillo y, descartado para Valladolid, marcó su regreso a la dinámica de grupo para el lunes, dejando abierta la posibilidad de minutos para Copa del Rey en Zaragoza o el derbi madrileño liguero frente al Atlético de Madrid.

"No veo todo tan mal", aseguró Zidane cuando fue preguntado por si hay falta de compromiso de un jugador que no tiene continuidad de partidos, que se marcha antes de que acaben los encuentros del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y que muestra más pasión por el golf que por el fútbol.

"Lo más importante para él y para nosotros es que esté bien. El otro día la pena es que se hizo daño en el tobillo y ahora no está disponible pero él es el primero que no está contento. Le gustaría estar con nosotros, entrenar y estar disponible para jugar. Es poca cosa y espero ver a Gareth con nosotros ya el lunes. Lo veo como siempre, quiere estar con nosotros y jugar", añadió.

Zidane espera sumar a Bale el lunes al grupo y que pronto lo hagan también el belga Eden Hazard y Marco Asensio para que tenga problemas para elegir quién juega cada partido.

"Me preocupa siempre cuando un jugador está lesionado, no me gusta porque son los primeros que sufren y como entrenador no me gusta. Prefiero tener a los 25 jugadores bien y tener problemas para hacer el equipo, que tenerlos lesionado. Lo de Gareth es poca cosa, se torció un poco el tobillo y creo que el lunes estará con nosotros. Eso es una buena noticia", insistió.

Para Zidane, el jugador galés no muestra poca tolerancia al dolor ni falta de compromiso con el club. "Se puede pensar lo que quieran, yo digo mi pensamiento y lo que veo cuando estoy con el jugador. Quiere estar siempre disponible y con el equipo", aclaró.

"El otro día se hizo un poco de daño y es poca cosa. Hablando con los médicos es cuestión de tres, cuatro días. Menos mal, para nosotros y para él. Espero que el lunes esté con nosotros y que no se lesione más para que tenga más continuidad para entrenar y jugar", agregó.

Sentenció Zidane con una defensa a Bale, como dijo haría con cualquiera de sus jugadores. "El otro día marcó. Siempre voy a defender a mis jugadores, no porque los tengo que defender, sino porque entrenan todos los días y se matan en el campo".

"Aquí hay buena dinámica, los jugadores siempre quieren poner muy alto el escudo del Real Madrid y luego cada uno tiene su historia. No veo todo tan mal, lo único es que ha tenido lesiones y no puedes hacer nada. Tiene que aguantar y espero que va a tener más continuidad, entrenar siempre y tener minutos que le van a meter en la dinámica positiva del equipo", sentenció.