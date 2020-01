Almodóvar: voy a hablar a Pedro Sánchez de tú a tú, de Pedro a Pedro

Málaga, 25 ene (EFE).- Pedro Almodóvar espera subir esta noche al escenario del Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga y, si lo hace, quiere hablar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de tú a tú, de Pedro a Pedro".

Y, ¿qué le va a decir?: "Respecto a la industria es evidente. Yo estoy muy contento con el Gobierno que tenemos y le deseo lo mejor, pero no hemos oído hablar, no ya de cine, sino que la palabra cultura no ha aparecido en ninguna de las campañas y hemos tenido muchas, demasiadas".

Algo que en su opinión es "malo" porque indica de nuevo que "la cultura no ha estado en la agenda de los políticos, tampoco en las de la izquierda".

"Solo recuerdo realmente una ministra de Cultura Carmen Alborch después de ella la cultura realmente no ha tenido un significado importante para un gobierno", ha afirmado el realizador manchego.

Y eso es especialmente importante en el caso del cine para las películas pequeñas e independientes, "que son las más grande en ambición y resultado", las que nacen fuera del circuito comercial de las plataformas y las televisiones y las que más necesitan "ser protegidas por el gobierno y por el estado".

"Es un bien que, si desaparece, perdemos todos", ha agregado Almodóvar, que quiere decir a Sánchez que "el cine forma parte de nuestra memoria".

Porque la memoria histórica es importante -"soy el primero en defenderla", ha asegurado-, pero "la memoria de un país es el cine", un arte que, sobre todo en la ficción, representa a un país más que los documentales.

"Las películas, incluso las malas películas, reflejan a un país. Las malas hablan de nosotros, de cómo vestíamos (...), de todo. Aquí no hay una conciencia política de que el cine sea algo tan importante, pero no para los cineastas, para la gente".

Sonriente y bromista, el director también se ha referido al "fisicazo" del presidente del Gobierno, a quien ofrecería un papel secundario en un "polar (thriller) francés".