Villar: "Se puede estar utilizando el nombre de Rajoy y de Casillas"

Madrid, 27 ene (EFE).- El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, dijo a EFE que se "puede estar utilizando el nombre de Mariano Rajoy e Iker Casillas", y el de Albert Rivera también ante las elecciones de ésta y cuestionó que se hayan judicializado los últimos procesos electorales para desprestigiar a candidatos, como fue su caso.

Villar defendió su inocencia frente a los posibles delitos que se le imputan y que su inhabilitación no fue correcta en una entrevista con la Agencia EFE, tras meses de silencio, en la que recordó que en su mandato (1988-2017) la RFEF rechazó que la Supercopa se jugara fuera de España, pese a una oferta económica muy interesante, y se mostró contrario a que se celebran partidos de Liga en otro país.

- Pregunta (P): ¿Qué le parece que suenen nombres como los Iker Casillas, Mariano Rajoy y Albert Rivera como posibles candidatos a la presidencia de la Federación?

- Respuesta (R):: Yo no he escuchado todavía ni he leído declaraciones de Iker Casillas y Mariano Rajoy sobre que se van a presentar, por lo tanto puedo pensar que se les está utilizando. Igual no, pero porque pienso que se les puede utilizar. Yo no voy a seguir utilizándoles.

Hay que andarse con mucho cuidado en estas cosas por respeto a las personas, para no hacer candidatos con la exposición que eso entraña, a quienes todavía no han manifestado públicamente su intención de concurrir a las elecciones.

- P: ¿Qué opina de la gestión de la directiva de la Federación?

- R: Para calificar situaciones hay que conocerlas. No puedo calificar si no las conozco y mucho menos equiparar situaciones, porque lo que puede ser bueno en un momento no puede ser tan bueno en otro, aunque en aquel momento era bueno y se tomó la decisión con aquellos elementos y circunstancias que había entonces.

Creo que es muy importante que se siga avanzando en la representación internacional tanto en la FIFA como en la UEFA, como yo tuve el honor de desempeñar como vicepresidente primero.

- P: ¿Qué sabe de la salida de la vicepresidenta de integridad y de miembros de la comisión de Ética?

- R: He leído lo que dicen los medios y como no conozco en profundidad lo sucedido no debo hablar. No conozco a los miembros de la Comisión de Ética. A Ana Muñoz sí, y siempre me ha tratado maravillosamente. Sería un atrevimiento por mi parte opinar de esa situación.

- P: ¿Cómo ha visto que la Supercopa haya sido en Arabia?

- R: Quiero en primer lugar felicitar al Real Madrid por resultar campeón. Durante mi gestión se nos presentó una propuesta para jugar fuera, creo que en 2012 para jugar en 2013 en Pekín, pero la directiva de la RFEF la rechazó porque los clubes involucrados dijeron que no. Yo además no era partidario porque considerábamos que se debía jugar en España, final de ida y vuelta, en los campos de los clubes que la disputaban, para que la pudieran disfrutar sus aficionados. No obstante, he de reconocer que la propuesta tenía una vertiente económica muy interesante.

El formato anterior, a ida y vuelta con los dos campeones, duró 25 años, los estadios estaban llenos o casi, hubo grandes y emocionantes partidos, generaba grandes recursos económicos y resultaba un campeón oficial. A mi juicio era una competición buena en atención a las circunstancias de aquel entonces.

El actual formato lo ha aprobado la asamblea de la RFEF. El Presidente está obligado a cumplir el acuerdo de la Asamblea. Es evidente que se ha ido a Arabia por una oferta económica muy importante que también beneficia a los clubes participantes.

Las federaciones integradas en FIFA tienen países con regímenes políticos de toda clase y los clubes y selecciones de todas ellas participan en las competiciones internacionales sin cortapisas. Veo que empresas españolas públicas y privadas y el propio Estado tienen relación con empresas de Arabia y no se dice nada. Y en cambio al fútbol, a la RFEF, se le ha criticado muchísimo por llevar allí la Supercopa por una cuestión económica y de derechos. Se olvidan que España, cuando no tenía un régimen democrático ni de derechos, sus clubes y selecciones participaban en las competiciones internacionales sin limitaciones, y nuestros clubes y selecciones fueron campeones de Europa en aquella época. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

- P: ¿Qué piensa de la vuelta de Luis Enrique como seleccionador y la salida de Robert Moreno?

- R: Designar al capitán del buque insignia de la RFEF que es el seleccionador es una elección fundamental y muy importante. En mi experiencia, no es fácil elegir. Hay que felicitar a Robert Moreno por el magnífico trabajo en parte de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Ahora hay que mirar al futuro y preparar a nuestra selección lo mejor posible, con un gran seleccionador que es Luis Enrique. Estoy seguro de que haremos un gran campeonato y nos van a hacer muy felices.

- P: ¿Cómo ve la idea de LaLiga de jugar fuera de España?

- R: Yo no soy partidario. Me baso en experiencias que he vivido. Creo que se ataca a la integridad de la competición al poner a unos clubes en desventajas sobre otros, al dejar de jugar en casa. Además, yo preguntaría a los clubes españoles si les gustaría que cuando se jueguen partidos de liga en España, en esos mismos días, se disputasen en nuestro país partidos de la liga italiana, la inglesa, la alemana etc...con clubes de estos países presentes en nuestras ciudades.

Cuando fui presidente de la RFEF no tuvimos ningún caso similar, pero en el Ejecutivo de la FIFA sí. La Liga inglesa nos solicitó disputar partidos oficiales fuera de Inglaterra y no lo permitimos.

Parece que ir a jugar a Miami está basado en la apertura de otras posibilidades para generar recursos económicos trascendentales para los clubes. Lo comprendo, pero la Liga y los clubes se tienen que dar cuenta de que hay clubes de otros países a los que se perjudicaría. Debe haber solidaridad y compresión en el fútbol.

Hay un reglamento en FIFA para estas situaciones y te indica los requisitos como la necesidad de las autorizaciones de las federaciones y confederaciones involucradas. Se ha hecho para proteger el fútbol en todos los rincones del mundo y las competiciones de una federación sobre las de otras más poderosas.

Nos haría mucho daño no cumplir con la normativa de la FIFA respecto de la candidatura de España al Mundial de 2030. Tenemos que andar con mucho cuidado y si es posible buscar soluciones con el diálogo. Si finalmente es imposible evitar el conflicto, que sean los tribunales arbitrales constituidos por el deporte y reconocidos por todas las partes, incluida la FIFA, los que lo solucionen. Creo una equivocación acudir a los tribunales ordinarios para solventar estas discrepancias dado que no aplican la normativa deportiva y sus decisiones podrían entrar en conflicto evidente con la normativa internacional de la Confederaciones y de la propia FIFA.

- P: ¿Fue acertado aplazar el clásico?

- R: Es una situación difícil y una de las cosas que deseas que no tengan consecuencias para el fútbol, pero excepcionalmente suelen tenerlas. Se tomase la decisión que se tomase, había razones a favor y en contra dada la complejidad de la situación.

El partido fue muy bueno. Es un partido que los aficionados de todo el mundo quieren ver, creo que jugó mejor el Real Madrid, pero lo triste es que antes y después se ha hablado más de otros temas como la política y la seguridad que del propio fútbol. Este partido es patrimonio del fútbol español y debe siempre protegerse.

- P: ¿Cómo ve la liga española?

- R: Es una de las mejores del mundo por organización, nivel deportivo, seguidores, buenos estadios, incertidumbre en los resultados y la participación de televisiones y empresas.

En el ránking UEFA que se hace por los resultados de los partidos de nuestros clubes en Europa hemos estado en los primeros puestos y nos ha hecho clasificarnos para las competiciones europeas con un número elevado de clubes y títulos.

Últimamente le ha tocado al fútbol inglés pero eso no quiere decir que el fútbol de club de España haya bajado, es la alternancia que a este nivel es razonable.

- P: Ahora que no es presidente, ¿cuál es el club que más le gusta por su forma de jugar?

- R: Lo que más me gusta es el fútbol bien jugado. En la actual temporada me gusta mucho el juego del Real Madrid. También creo que están a un gran nivel el juego del Barcelona, Sevilla, Valencia y Atlético de Madrid. Pero no puedo negar que mi club, el que me hace perder la cabeza, cambiar el humor y sufrir en cada partido, es el Athletic de Bilbao.

Es mi club, jugué allí 11 temporadas como profesional, 3 como juvenil, más 430 partidos con el primer equipo y lo siento muy dentro de mí, me dio muchas cosas.

- P: ¿Cómo ve las cosas tras más de dos años fuera del cargo?

- R: Veo el fútbol diferente, de otra manera, por el sosiego que concede la ausencia de responsabilidad. Tengo tiempo para estudiar historia, en especial la del fútbol. También he tenido tiempo para la reflexión y autocrítica desde la tranquilidad, pensando en las cosas que acertamos y aquellas en las que nos pudimos equivocar.

Recuerdo mucho a mis compañeros tanto de mi época de futbolista como de dirigente.

- P: ¿Qué piensa de la judicialización de los casos deportivos?

- R: La primera reflexión que me surge es respecto a la instrumentalización de la justicia. En mi experiencia, siempre que hay unas elecciones a la Presidencia de la RFEF se entablan acciones criminales y disciplinarias con el claro objetivo de desestabilizar y sacar fraudulentamente de la carrera electoral al Presidente que opta a la reelección. Son muchas las justificaciones que se buscan para condenar a una persona de antemano. Pero son falsas. La realidad para quien lo quiera ver, es que se aprovechan de nuestro sistema judicial penal que, ante una denuncia, por muy infundada que sea, un juzgado se ve abocado a investigar. De ahí viene la imputación, la toma de medidas provisionales que en algunos casos son dramáticas.

Toda esta situación la recogen los medios, que le dan en su mayoría la vuelta a la tortilla, estableciendo una presunción de culpabilidad en vez de inocencia y se destruye a la persona. Luego pasa el tiempo, nadie se acuerda de la causa, demuestras tu inocencia, pero ya no hay vuelta atrás, produciéndose un daño irreparable. Claro ejemplo de ello es lo sucedido a Sandro Rosell. Dos años de su vida privado de libertad, un tratamiento informativo lamentable, para al final ser absuelto. ¿De verdad que como ciudadanos no nos suscita preocupación que pasen estas cosas?

En las últimas elecciones a las que concurrí, como no podían ganarme con votos me pusieron cinco acciones criminales infundadas y tres disciplinarias, saliéndose con la suya. Ahora por lo que veo, ante la inminencia de las elecciones se está repitiendo la historia.

En segundo lugar, considero que conmigo se ha cometido una gran injusticia. El TAD me destituyó por publicar mi programa electoral en una web y mandar una carta anunciando que iba a presentarme a presidente, por ser miembro de la Comisión Gestora de la RFEF. Todo ello, además, lo hice de buena fe con una autorización previa que me había concedido la Junta Electoral de la RFEF. Ha sido la sanción más grave impuesta a un dirigente en todo la historia del deporte español. Recurrí la destitución ante la justicia y he perdido en primera instancia. Voy a volver a recurrir porque tengo razón.

Podría parecer que la actuación del TAD fue correcta, pero lo cierto es que no es así. No se respetaron las leyes aplicables. De haberlo hecho nunca hubiera sido sancionado. Actué con total pulcritud y buena fe, pidiendo permiso. Me viene a la cabeza el caso del actual presidente del Gobierno que ha sido multado, bien o mal, no lo sé porque desconozco los detalles, por la Junta Electoral Central por haber utilizado en precampaña el palacio de la Moncloa en una entrevista para fines electorales. Yo fui destituido. No es proporcional una multa a un cese en el cargo. ¿Hasta cuando aguantarán estas situaciones de desigualdad de trato e injusticia los dirigentes deportivos?

- P: ¿Qué nos puede decir de la instrucción del caso Soule?

- R: Mis abogados están intentando defenderme lo mejor posible para que me declaren inocente, que lo soy. Es una instrucción lenta y llevará su tiempo pero tengo la tranquilidad de conciencia de no haber hecho nada y al final la verdad se impondrá.

- P: ¿Hay algún mensaje que quiera mandar al mundo del fútbol?

- R: Sí, me gustaría pedir disculpas a todos los que he podido molestar u ofender durante todos mis años de mandato porque no lo pude hacer antes. Igualmente tiendo la mano a todos los que piensen o sientan que me han podido perjudicar. Está pasado y los perdono.

Tenemos que seguir viviendo con paz interior el presente y el futuro. No con rencor ni sentimientos de venganza. Mis recuerdos están en su mayoría llenos de alegría. Esto es lo vivido y lo que vale. Lo positivo. Que nadie nos lo quite.

Olga Martín