China llora la muerte de Kobe Bryant, un ídolo en el país asiático

Pekín, 27 ene (EFE).- China despertó este lunes conmocionada por el fallecimiento en un accidente de helicóptero del exescolta de Los Ángeles Lakers Kobe Bryant, una leyenda del baloncesto mundial y un ídolo en el país asiático.

Tanto jugadores como aficionados han mostrado sus respetos a través de las redes sociales, entre ellos su excompañero de vestuario en los Lakers Yi Jianlian.

"Ambos nos fracturamos el dedo -aseguró Yi a través de su cuenta de Weibo (el Twitter chino)- Yo estuve de baja un mes y medio. Tú no descansaste un solo día. Entonces entendí gracias a ti lo que significaba la persistencia".

También su excompañero en los Lakers Sun Yu compartió sus recuerdos en Weibo: "La primera vez que te vi fue durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2008. Grité tu nombre entre la multitud y te dije que seríamos compañeros de equipo. Te giraste y me saludaste con una sonrisa".

"Me hiciste experimentar la élite del baloncesto", apuntó.

Al luto se unió también otro excompañero en la franquicia angelina, Jeremy Lin, y también adversario en la pista durante su carrera en la NBA: "Mucho respeto a lo que hiciste por este deporte y por el mundo. Te has ido demasiado pronto", lamentó a través de su cuenta de Instagram.

Por su parte, el internacional chino Zhai Xiaochuan recordó: "Recibí un apoyo inesperado de ti cuando me topé con dificultades en mi carrera. Gracias, gracias por todo. La mentalidad de la 'Mamba' permanecerá por siempre. R.I.P.".

El jugador Zeng Lingxu, de los Flying Tigers de Xinjiang de la liga china, apuntó: "Te vi competir con Michael Jordan en el All Star de la NBA en 1998 y me enamoré de ti. ¡Fuiste el motivo por el que me enorgullecí del baloncesto!"

"Durante 20 años, siempre has sido mi inspiración -aseveró-. Espero que tu 'querido baloncesto' (en referencia al título del cortometraje de Bryant que ganó el Oscar en 2018) te acompañe en el paraíso".

En las redes sociales chinas, la etiqueta "Kobe ha muerto" ha tenido cientos de millones de interacciones y la prensa local destaca en sus secciones de deportes la noticia del deceso.

Precisamente Bryant había sido el embajador de la FIBA del último Mundial de baloncesto, celebrado en China entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre del pasado año.

En una abarrotada rueda de prensa durante la fase final del torneo en el pabellón pekinés de Wukesong, Bryant dejó varias muestras de su espíritu competitivo, de su carácter ganador, de su manera de entender el baloncesto y destellos de guasa.

Como cuando se refirió a su encuentro a pie de pista durante los partidos del Mundial con otro histórico de la NBA, el argentino Manu Ginóbili.

"Estaba bastante cabreado con Manu porque, si no hubiera estado ahí, tendría 10 anillos (de campeón de la NBA). Siempre fue uno de los jugadores a los que más me gustaba enfrentarme. Es el competidor definitivo, extremadamente inteligente", comentó.

"Fue divertido sentarme con él porque ve el juego como yo, de manera muy analítica -apostilló-. Antes solíamos competir el uno contra el otro, y mola que ahora me hable y me diga qué piensa. Nunca nos enfrentaremos de nuevo, ahora solo será hablar de estrategia".

El vínculo de Bryant con China era inmenso, y fue en Pekín donde logró, en un reñida final con España, su primer oro olímpico, en los Juegos que la capital china albergó en 2008.

"Los días del Dream Team de (los Juegos Olímpicos de) Barcelona' 92 ya pasaron", aseguró en la citada rueda de prensa el legendario jugador. "Pon a los mejores jugadores que tengas, haz la mejor selección (posible) de Estados Unidos y todavía tendremos retos. No va a ser pan comido. Va a ser duro".

El jugador recordó que en la final de los Juegos de 2008, Estados Unidos "necesitó un cuarto tremendo y un empujón final inmenso" para vencer a España.

Consciente de su tirón en China, el pasado sábado, día de Año Nuevo en el calendario local, Bryant emitió un mensaje en su cuenta de Weibo (el equivalente a la red social Twitter en China), en el que deseaba a sus seguidores en el país asiático un feliz año.

La prensa local y los fans en las redes sociales han rescatado el mensaje tras conocer la noticia de su fallecimiento.