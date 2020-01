Madrid estudiará si puede acoger sede del Museo del Hermitage en la capital

Madrid, 28 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid iniciará conversaciones con el Museo del Hermitage, de San Petersburgo, uno de los más importantes del mundo y el primero de Rusia, para evaluar el "encaje" de una sede de la pinacoteca en la capital española, después de que Barcelona haya pedido una reformulación del proyecto.

Fuentes del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid han informado de que este departamento, que dirige Andrea Levy, iniciará conversaciones con los representantes del museo ruso por cuanto "Madrid está abierta a todas las sensibilidades artísticas" y "no va a vetar" a nadie que desee presentar su proyecto en la capital.

El Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado la ubicación de dicha sede en la Bocana Norte del Puerto con base en cuatro informes encargados a expertos que expresan "dudas sobre la idoneidad del emplazamiento", aunque ha expresado su disposición a que el proyecto sea "reformulado" y a ubicaciones alternativas.

Esta mañana, fuentes del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento madrileño han lamentado que la sede del museo ruso pueda no ver la luz en Barcelona, porque "era buena para los vecinos de un área degradada como La Barceloneta, tras varios años de gobierno de la actual alcaldesa".

"Sorprende que se diga que el proyecto no encajaba en el litoral, al tiempo que no se les ofrece ninguna otra alternativa, por lo menos que se sepa públicamente, o que ese tipo de proyecto no encaja en su concepto de ciudad", según fuentes del equipo de Andrea Levy.

Según Cultura, en las próximas semanas Levy "iniciará conversaciones para valorar la idoneidad del proyecto" y la posibilidad de que se pudiera instalar en Madrid.

Ayer lunes, la teniente de alcaldía de Barcelona, Janet Sanz, señaló que "si los promotores incorporan las reformulaciones del proyecto que piden los informes de los expertos y se propone un emplazamiento diferente, el Ayuntamiento estudiará el museo como cualquier otra iniciativa económica privada en la ciudad.

El Ayuntamiento barcelonés destaca, a partir de los informes, que el emplazamiento propuesto tiene "riesgos" para la seguridad "puesto que es una zona muy frágil, como se ha visto la pasada semana con el temporal, amenazada por el aumento del nivel del mar", y deberían servir de alerta los desperfectos que han sufrido el edificio Desigual y el Hotel Vela.

El proyecto para el Museo del Hermitage de Barcelona prevé la construcción en la bocana del puerto de un edificio proyectado por el japonés Toyo Ito, con una inversión privada superior a 50 millones de euros.