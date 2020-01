Hispanos que aspiran al oso: la directora argentina Meta y el español Bardem

Berlín, 29 ene (EFE).- La película "El prófugo", de la directora argentina Natalia Meta, competirá por el Oso de Oro de la 70 edición de la Berlinale, que incluirá asimismo el filme "The roads not taken", interpretada por el actor español Javier Bardem.

Ambos títulos han sido seleccionados entre el total de 18 películas a competición, que fueron presentadas hoy por el director artístico del festival, Carlo Chatrian.

Bardem competirá en el festival a través de "The roads not taken", dirigida por la británica Sally Potter, uno de los nombres sólidos de la sección a concurso, junto con el estadounidense Abel Ferrara, que competirá con "Siberia".

El cine latinoamericano estará asimismo presente a competición, a través de la película "Todos os mortos", de Caetano Gotardo y Marco Dutra.

La Berlinale arrancará el 20 de febrero con el estreno mundial, aunque fuera de concurso, de "My Salinger Year", del guionista y realizador Philippe Falardeau, un "coming-of-age" interpretado por Sigourney Weaver, Margaret Qualley y Douglas Booth.

A ese filme, que toma como eje al escritor de culto J.D. Salinger, seguirá el desfile de aspirantes a los Osos, que entregará el jurado presidido por el actor y director británico Jeremy Irons.

Entre los homenajeados de esta 70 edición de la Berlinale está la actriz británica Helen Mirren, quien recibirá un Oso de Oro de Honor al conjunto de su carrera.

Será el primer festival bajo la dirección colegiada del italiano Chatrian y la holandesa Mariette Rissenbeek, quienes tomaron el relevo en el cargo tras 18 años de jefatura en solitario de Dieter Kosslick.