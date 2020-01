Fran Perea exprime su fama en Finlandia con la serie policíaca "The Paradise"

Helsinki, 29 ene (EFE).- Hace ya más de una década que el actor español Fran Perea se convirtió en una gran estrella en Finlandia gracias al éxito de la serie "Los Serrano", una fama que perdura y que le ha permitido lograr el papel protagonista masculino en la coproducción hispanofinlandesa "The Paradise".

Perea (Málaga, 1978) decidió hacer una breve pausa en su carrera teatral y musical para volver a la pequeña pantalla con este thriller policíaco rodado en los dos extremos de Europa -el norte de Finlandia y la Costa del Sol malagueña-, con una serie de crímenes en la colonia finlandesa de Fuengirola como trasfondo.

La serie, coproducida por la española Mediapro, la cadena pública finlandesa YLE y la productora MRP, se estrenará en Finlandia el próximo 9 de febrero y en primavera será emitida en España a través de la plataforma de televisión Orange TV bajo el título "KOSTA (The Paradise)".

"Yo creo que es el rodaje que más he disfrutado de todos en los que he participado, la mejor experiencia televisiva que he tenido ha sido esta", aseguró Perea a Efe durante la presentación de la serie en Helsinki, a la que asistió junto a su compañera de reparto, la actriz española María Romero.

"En todo el rodaje no hubo ni un grito, ni una carrera, ni una salida de tono. Para mí es mucho mejor ese clima que los gritos, las prisas y la histeria que a veces se producen en los rodajes", señaló sobre la manera de trabajar del equipo técnico finlandés, dirigido por la realizadora Marja Pyykkö.

La experiencia fue tan positiva que Perea desea que la serie tenga mucho éxito para que los productores se animen a rodar una segunda temporada. "Y ojalá esta vez podamos rodar un poco aquí, en el frío de Finlandia", dijo.

El actor malagueño confesó que todavía no se explica cómo es posible que sea tan popular en Finlandia, país en el que ha vendido miles de discos, ha ofrecido varios conciertos y donde fue elegido en 2008 el hombre famoso más atractivo del momento.

"No sé por qué les gusto tanto a los finlandeses, pero yo estoy agradecido y emocionado. Cuando vienes a Finlandia, te das cuenta y dices 'ay Dios mío, qué curioso'. Para mí es una oportunidad maravillosa que me regala la vida, sinceramente", señaló.

Pero su fama va más allá de la superficialidad del fenómeno fan, porque -según explicó- muchos finlandeses le han contado que aprendieron español gracias a la serie "Los Serrano" y a las canciones de sus discos, algo que también le ha pasado en países como Serbia.

"Ahí te das cuenta de que puede servir para algo esto que hacemos", reflexionó.

Actor, cantante, productor y director de teatro, este polifacético artista malagueño decidió hace unos años dedicar menos tiempo al género audiovisual para centrarse en el teatro y la música, sus otras dos grandes pasiones.

Actualmente cuenta con su propia compañía teatral, es copropietario de varios teatros y está embarcado en una larga gira con su proyecto "Viaja la palabra", que combina la música de su último disco con las artes plásticas y visuales.

"He dedicado más tiempo a ser empresario cultural, saliendo un poco del primer plano de la televisión, porque yo creo que eso hay que dosificarlo porque te puede quemar la imagen", explicó.

Perea reconoció sentirse muy afortunado por poder dedicarse en cada momento a lo que más satisfacción le produce, aunque para ello tenga que rechazar algunas ofertas de las productoras audiovisuales, ya que así no depende de que le llamen para trabajar.

"En esta profesión hay casi un 90 % de paro. Lo mejor es tener las espaldas cubiertas y yo, llámalo suerte, soy afortunado porque me siguen llamando para trabajar y al mismo tiempo he construido una estructura que me permite decir que no", comentó.

Además de continuar con la gira de "Viaja la palabra", entre sus próximos desafíos figura hacer "una cosita de teatro en Madrid" durante dos meses y un proyecto más ambicioso: dirigir y protagonizar una nueva obra teatral a partir del próximo otoño, con la que quiere estar al menos dos años de gira.

Perea aseguró que le encanta compaginar diferentes facetas artísticas y confesó que no sería capaz de elegir sólo una de ellas.

"Me gusta el cambio y mi creatividad se multiplica cuando cambio, cuando dejo de acomodarme, cuando me pongo en situaciones de riesgo", afirmó.

Preguntado sobre si tanto cambio no le perjudica a la hora de alcanzar la cima, ya sea como actor, músico o director teatral, sentenció: "No hace falta ser siempre la copa del árbol, puedes ser rama y ser muy feliz".

Por Juanjo Galán