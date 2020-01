Google lanza un proyecto sobre la amenaza climática en el patrimonio cultural

Google Arts and Culture presentó este miércoles en Londres un proyecto sobre los impactos que el cambio climático tiene sobre el patrimonio cultural y cómo los profesionales, junto a las comunidades locales, responden al desafío. La iniciativa, "Heritage on the Edge" (Patrimonio en peligro), reúne en la misma web más de 50 vídeos y documentos, modelos en 3D, rutas virtuales y entrevistas con profesionales y comunidades locales sobre lugares emblemáticos que están amenazados por la crisis del clima, entre ellos la isla de Kilwa Kisiwani (en la foto). EFE/Google Arts and Culture